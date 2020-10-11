У кандидата в депутати від ОПЗЖ знайшли "білий порошок"

НАБУ і СБУ під час обшуків в Одесі виявили "білий порошок" у кандидата в депутати від партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Баранського.

Про це повідомив колишній народний депутат Сергій Лещенко в Telegram-каналі в неділю, 11 жовтня.

"Обшуки в Баранського було проведено НАБУ і СБУ у справі викрадення ув державного Дунайського пароплавства 32 ліхтерів, які переобладнали на турецьких верфях в баржі й пустили їх возити зерно. Пароплавство заявило про збитки на $ 5 млн", – розповів він.

Лещенко зазначив, що Баранського, 1985 року народження, висунули кандидатом від ОПЗЖ в Одеську міськраду 21 вересня. Він є нинішнім депутатом обласної ради від "Опозиційного блоку". Також Баранський балотувався на минулих виборах до Верховної Ради по одеському окрузі.

Віктор Баранський. відкриті джерела

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