У кандидата в депутаты от ОПЗЖ нашли "белый порошок"

Кирилл Лютый Политика 16:28, 11.10.2020 Обновлено: 16:47, 11.10.2020

НАБУ и СБУ в ходе обысков в Одессе обнаружили "белый порошок" у кандидата в депутаты от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Баранского.

Об этом сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко в Telegram-канале в воскресенье, 11 октября.

"Обыски у Баранского были проведены НАБУ и СБУ по делу похищения у государственного Дунайского пароходства 32 лихтеров, которые переоборудовали на турецких верфях в баржи и пустили их возить зерно. Пароходство заявило о убытках на $5 млн", – рассказал он.

Лещенко отметил, что Баранского, 1985 года рождения, выдвинули кандидатом от ОПЗЖ в Одесский горсовет 21 сентября. Он является нынешним депутатом областного совета от "Оппозиционного блока". Также Баранский баллотировался на минувших выборах в Верховную Раду по одесскому округу.

Виктор Баранский.
открытые источники

Как писал OBOZREVATEL, в 2020 году Служба безопасности Украины изъяла 238 кг наркотиков, которые пытались провезти в Украину.

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Одесса Политика

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