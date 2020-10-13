Рояль для Зеленського в одеській школі насмішив українців. Фото

В одеській школі №117 напередодні приїзду президента України Володимира Зеленського та його польського колеги Анджея Дуди орендували і встановили білий рояль. Також там спішно зробили ремонт.

У підсумку глави держав так і не відвідали її, пишуть користувачі соцмереж. Уся ця ситуація розсмішила українців (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

"Школу перетворили, все поміняли (ремонту зробили більше, ніж за три місяці) й орендували білий рояль, поставили його в холі. Цікаво, директорці хочеться подивитися фірмову гру Зеленського на роялі?" – написав один із користувачів мережі.

Водночас деякі зазначають, що навіть хотіли прибрати несучі колони в їдальні, тому що вони мали "совковий" вигляд.

"Новини зі школи. Зеленського там не буде, щось у планах змінилося. Рояль притягли даремно", – написав В'ячеслав Медведєв. У відповідь на його коментар пожартували, що "мабуть, не репетирував і злякався імпровізувати".

Інші користувачі також стали іронізувати щодо цієї ситуації: "Усе воно просто по-рагульськи", "Боже, а потім весь ремонт приберуть".

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час свого візиту до Одеси Володимир Зеленський у масці налякав дитину.