В Одесі зловили студента-хакера, який мріяв про мільйони

Двадцятирічний студент з Одеси розповсюджував вірус для прихованого майнінгу криптовалюти.

Юнак спеціально набував технічну освіту, щоб використовувати отримані знання для здійснення протиправних дій. Про це повідомили в Департаменті комунікації Національної поліції.

Кіберполіції затримала одеського студента-хакера Нацполіція України

Кіберполіція з'ясувала, що студент, будучи учасником хакерських форумів, придбав шкідливе програмне забезпечення і модифікував його.

Вірус призначався для прихованого майнінгу криптовалюта за допомогою потужностей інфікованої комп'ютерної техніки. Надалі він продавав це шкідливе програмне забезпечення на хакерських форумах.

Поліцейські провели обшук за місцем проживання одесита і вилучили комп'ютерну техніку. Вона спрямована на експертизу.

Кримінальне провадження розпочато за ст.361 ч.1 КК України – "Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут".

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, українські хакери знайшли грубу дірку на сайті уряду.

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