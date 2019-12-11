Теплу і мокру погоду обіцяють Одесі синоптики на 11 грудня.

Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, в середу, 11 грудня в Одесі буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці невеликий дощ. Вітер південно-східний, вдень східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме 3-5 ° С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 8 ° С вище нуля.

Зимова туга: прогноз погоди в Одесі на 11 грудня politeka.net

На Одещині 11 грудня також буде хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, вдень східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі складе 0-5 ° С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 10 ° С вище нуля.

На автошляхах регіону вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі та області 21 і 22 листопада був сильний шторм. Буря ламала дерева і рекламні конструкції, а також зривала покрівлю з будівель.

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