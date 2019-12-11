Теплую и мокрую погоду обещают Одессе синоптики 11 декабря.

Как сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей, в среду, 11 декабря в Одессе будет облачно с прояснениями. Ночью и утром небольшой дождь. Ветер юго-восточный, днем ​​восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-5 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 8 °С выше нуля.

Зимняя тоска: прогноз погоды в Одессе на 11 декабря politeka.net

В Одесской области 11 декабря также будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, днем ​​восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-5 ° С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 10 °С выше нуля.

На автодорогах региона ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе и области 21 и 22 ноября был сильный шторм. Буря ломала деревья и рекламные конструкции, а также срывала кровлю со зданий.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал