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18 грудня • оновлено в 07:04
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Зима не поспішає: яку погоду обіцяють синоптики в Одесі 18 грудня

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В Одесі триває "екваторіальна" зима – з туманами і плюсовою температурою повітря замість снігу і хуртовин. Неістотні опади з туманом прогнозують місту на 18 грудня синоптики.

Так, в середу, 18 грудня, в Одесі очікується мінлива хмарність, без істотних опадів, повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Вночі та вранці в місті очікується туман, місцями густий. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі не опуститься нижче 3 °С тепла. А вдень стовпчик термометра підніметься до 12 °С вище нуля.

Синоптики обіцяють Одесі тумани

Синоптики обіцяють Одесі тумани

Telegram Одеса як вона є

Синоптики обіцяють Одесі тумани

Синоптики обіцяють Одесі тумани

Telegram Одеса як вона є

В Одеській області 18 грудня також очікується мінлива хмарність з невеликими опадами. Вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі складе 0-5 °С тепла. А вдень стовпчик термометра в максимумі може зафіксувати 17 °С зі знаком "+".

На автодорогах регіону вночі і вранці туман, місцями густий. Видимість складе 200-500 м.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одесі посеред зими розквітли експериментальні шафрани. Квітка називається "Дорога спеція" і була висаджена для розведення на приморських схилах Одеси.

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Україна Одеса
Теги
новини Одеси погода
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