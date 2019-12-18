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18 декабря • обновлено в 07:03
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Зима не спешит: какую погоду обещают синоптики в Одессе 18 декабря

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В Одессе продолжается “экваториальная” зима – с туманами и плюсовой температурой воздуха вместо снега и метелей. Несущественные осадки с туманом прогнозируют городу на 18 декабря синоптики.

Так, в среду, 18 декабря, в Одессе ожидается переменная облачность, без существенных осадков, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Ночью и утром в городе ожидается туман, местами густой. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью не опустится ниже 3 °С тепла. А днем столбик термометра поднимется до 12 °С выше нуля.

Синоптики обещают Одессе туманы

Синоптики обещают Одессе туманы

Telegram Одесса как она есть

Синоптики обещают Одессе туманы

Синоптики обещают Одессе туманы

Telegram Одесса как она есть

В Одесской области 18 декабря также ожидается переменная облачность с небольшими осадками. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 0-5 °С тепла. А днем столбик термометра в максимуме может зафиксировать 17 °С со знаком “+”.

На автодорогах региона ночью и утром туман, местами густой. Видимость составит 200-500 м.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе посреди зимы расцвели экспериментальные шафраны. Цветок называется "драгоценная специя" и был высажен для разведения на приморских склонах Одессы.

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Украина Одесса
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новости Одессы погода
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