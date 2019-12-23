Згорілі фаєри і сміттєзвалище: активісти запаскудили пляж в Одесі. фото

Купу сміття і поламані паркани залишили після себе на одному з пляжів Одеси активісти, які протестували проти забудови узбережжя.

Організатори та учасники акції "SOS Траса здоров'я" перетворили чистий пляж на сміттєзвалище, не спромігшись прибрати його після акції протесту, пише видання Zachem. (Щоб подивитись фото, доскрольте сторінку до кінця)

Активісти запаскудили пляж в Одесі zachem.com.ua

Вранці після вечірнього заходу одессити, що гуляли по узбережжю, виявили на піску залишки згорілих фаєрів, порожні пляшки, упаковки від чіпсів і сухариків і т.п. Причому частина відходів за ніч встигло змити в море.

Крім того, "жертвою" активістів став паркан. Зірвана сітка і відігнуті опори тепер становлять загрозу для відпочиваючих.

Активісти запаскудили пляж в Одесі zachem.com.ua

Активісти запаскудили пляж в Одесі zachem.com.ua

Активісти запаскудили пляж в Одесі zachem.com.ua

Активісти запаскудили пляж в Одесі zachem.com.ua

Акція "SOS Траса здоров'я" пройшла на пляжі колишнього санаторію "Росія" в Аркадії ввечері 21 грудня на знак протесту проти забудови цієї ділянки узбережжя компанією "Камертон".

Активісти запаскудили пляж в Одесі Facebook "Підслухано Одеса"

Як повідомляв OBOZREVATEL, ТОВ "Камертон", яке реалізує міжнародний проект з обсягом інвестицій в 75 млн. дол. закликало припинити акції, спрямовані на блокування будівництва на Гагарінському плато і в районі пляжу "Росія". А замість цього перейти до конструктивної дискусії щодо створення дитячого садка або школи.

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