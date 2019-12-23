Сгоревшие файеры и мусорная свалка: активисты загадили пляж в Одессе. Фото

Кучу мусора и поломанные заборы оставили после себя на одном из пляжей Одессы активисты, которые протестовали против застройки побережья.
Организаторы и участники акции "SOS Трасса здоровья" превратили чистый пляж в мусорную свалку, не удосужившись прибрать его после акции протеста, пишет издание Zachem. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца)
Активисты загадили пляж в Одессе
zachem.com.ua
На утро после вечернего мероприятия гуляющие по побережью одесситы обнаружили на песке остатки сгоревших файеров, пустые бутылки, упаковки от чипсов и сухариков и т.д. Причем часть отходов за ночь успело смыть в море.
Кроме того, “жертвой” активистов стал забор. Сорванная сетка и отогнутые опоры теперь представляют угрозу для отдыхающих.
Активисты загадили пляж в Одессе
zachem.com.ua
Активисты загадили пляж в Одессе
zachem.com.ua
Активисты загадили пляж в Одессе
zachem.com.ua
Активисты загадили пляж в Одессе
zachem.com.ua
Акция "SOS Трасса здоровья" прошла на пляже бывшего санатория "Россия" в Аркадии вечером 21 декабря в знак протеста против готовящейся застройки этого участка побережья компанией "Камертон".
Активисты загадили пляж в Одессе
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Как сообщал OBOZREVATEL, ООО "Камертон", которое реализует международный проект с объемом инвестиций в 75 млн. дол. призвало прекратить акции, направленные на блокирование строительства на Гагаринском плато и в районе пляжа "Россия". А вместо этого перейти к конструктивной дискуссии о создании детского сада или школы.
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