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23 декабря • обновлено в 16:04
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Сгоревшие файеры и мусорная свалка: активисты загадили пляж в Одессе. Фото

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Кучу мусора и поломанные заборы оставили после себя на одном из пляжей Одессы активисты, которые протестовали против застройки побережья.

Организаторы и участники акции "SOS Трасса здоровья" превратили чистый пляж в мусорную свалку, не удосужившись прибрать его после акции протеста, пишет издание Zachem. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца)

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Активисты загадили пляж в Одессе

Активисты загадили пляж в Одессе

zachem.com.ua

На утро после вечернего мероприятия гуляющие по побережью одесситы обнаружили на песке остатки сгоревших файеров, пустые бутылки, упаковки от чипсов и сухариков и т.д. Причем часть отходов за ночь успело смыть в море.

Кроме того, “жертвой” активистов стал забор. Сорванная сетка и отогнутые опоры теперь представляют угрозу для отдыхающих.

Активисты загадили пляж в Одессе

Активисты загадили пляж в Одессе

zachem.com.ua

Активисты загадили пляж в Одессе

Активисты загадили пляж в Одессе

zachem.com.ua

Активисты загадили пляж в Одессе

Активисты загадили пляж в Одессе

zachem.com.ua

Активисты загадили пляж в Одессе

Активисты загадили пляж в Одессе

zachem.com.ua

Акция "SOS Трасса здоровья" прошла на пляже бывшего санатория "Россия" в Аркадии вечером 21 декабря в знак протеста против готовящейся застройки этого участка побережья компанией "Камертон".

Активисты загадили пляж в Одессе

Активисты загадили пляж в Одессе

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Как сообщал OBOZREVATEL, ООО "Камертон", которое реализует международный проект с объемом инвестиций в 75 млн. дол. призвало прекратить акции, направленные на блокирование строительства на Гагаринском плато и в районе пляжа "Россия". А вместо этого перейти к конструктивной дискуссии о создании детского сада или школы.

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Украина Одесса
Теги
новости Одессы активисты
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