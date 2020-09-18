В Одесі розгадали загадку НЛО в небі. Відео

В Одесі розгадали загадку дивного невпізнаного літального об'єкта, якого часто спостерігають у небі.

Місцеві жителі прийшли до висновку, що це повітряна мішень, яка використовується військовими в навчаннях, передає Telegram-канал "Одеса INFO".

"Спільними зусиллями наших читачів прийшли до висновку, що це повітряні мішені, використовуються військовими в навчаннях. Вони спускаються на парашутах, поки у них стріляють", – зазначили в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, увечері 14 вересня в небі над Одесою місцеві жителі помітили дивний непізнаний літальний об'єкт. Повідомлення про це з відповідними відео з'явилися в місцевих групах у соціальній мережі.

У коментарях під відео деякі користувачі припустили, що НЛО в небі – це китайські ліхтарики або квадрокоптери. Інші зазначили, що це могли бути якісь навчання в небі.