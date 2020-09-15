У небі над Одесою помітили НЛО. Відео

Увечері 14 вересня в небі над Одесою місцеві жителі помітили дивний непізнаний літальний об'єкт.

Повідомлення про це з відповідними відео з'явилися в місцевих групах у соціальній мережі (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

"Уже третій рік поспіль у вересні спостерігаємо ось такі вогні в стороні Авангарду, вид зі Слобідки (Нафтовиків). Може, у когось є будь-яка інформація, що це може бути?" – зацікавилися одесити.

У коментарях під відео деякі користувачі припустили, що НЛО в небі – це китайські ліхтарики або квадрокоптери. Інші відзначили, що це могли бути якісь навчання в небі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, російський космонавт Іван Вагнер, який перебуває на Міжнародній космічній станції, спостерігаючи за північним сяйвом, зняв п'ять непізнаних літальних об'єктів.

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