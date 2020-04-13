Одеський ботсад розцвів завчасно: мережу вразив яскравий фоторепортаж

В ботанічний сад Одеського університету імені Мечникова прийшла справжня весна. Там щосили цвітуть дерева і розпускаються квіти.

Фотографіями весняної краси співробітники ботанічного саду із задоволенням діляться на Facebook-сторінці університетського підрозділу (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

Бурхливе цвітіння почалося ще в кінці березня. І зараз процес в самому розпалі.

"Весна чарує всіх! Як стрімко в цьому році розвиваються рослини", – коментують співробітники ботсаду під фото.

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Одеський ботсад розцвів завчасно Facebook / Ботанічний сад ОНУ ім. Мечникова

Як повідомляв OBOZREVATEL, в нічному небі над Одесою зафіксували непізнаний літаючий об'єкт. Щось округлої форми із затемненням в центрі висіло над містом близько години, періодично зміщуючись в різні боки. Явище, яке спостерігалося над Одесою пізно увечері 5-го квітня, багато хто встиг зняти на відео.

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