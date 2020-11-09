На Одещині не оголосили результати виборів через невідомий вірус

Карина Бондаренко Одеса в деталях 06:20, 9.11.2020 Оновлено: 07:13, 9.11.2020

Одеська обласна територіальна виборча комісія не змогла оголосити результати голосування на виборах депутатів обласної ради через невідомий вірус, який потрапив в комп'ютер, де зберігався протокол.

Вранці в неділю, 8 листопада, в комісії пообіцяли оприлюднити результати і новий склад депутатів близько 19:00, повідомляє "Суспільне". Однак о 18:46 члени ТВК повідомили, що вірус нібито знищив документ.

За словами представників ТВК, через цей вірус комп'ютер видає помилку, через що неможливо остаточно підрахувати результати голосування. Всі члени комісії одноголосно підтримали пропозицію перенести засідання на ранок понеділка, 9 листопада. Протокол планують переробити на іншому комп'ютері.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в ЦВК пояснили, чому не оголосили всі результати місцевих виборів. Згідно з виборчим законодавством, до кінця доби 6 листопада територіальні виборчі комісії повинні були встановити результати.

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