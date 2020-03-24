Пацієнтів з відкритою формою туберкульозу стали переселяти в колишнє стаціонарне відділення для хворих на ВІЛ/СНІД, розташоване на Агрономічній вулиці Одеси.

Місцеві жителі поскаржилися, що новоприбулі пацієнти вільно відвідують магазини і громадські місця, пише "Думська" (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Колишні ув'язнені з туберкульозом тероризують жителів Одеси Думська

Поруч з лікарнею знаходяться житлові будинки, кілька дитячих майданчиків. Людей шокує той факт, що деякі пацієнти вживають наркотики в скверах, де гуляють діти, а також залишають на землі використані шприци з кров'ю і саморобні кальяни – "бульбулятори".

Думська Колишні ув'язнені з туберкульозом тероризують жителів одного з районів Одеси

З'ясувалося, що в рамках урядової стратегії в сфері протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу та вірусного гепатиту в області з 2017 року триває оптимізація наявних медустанов – об'єднання тубдиспансерів і центрів по боротьбі з ВІЛ в єдину установу: Одеський обласний центр соціально значущих хвороб.

Департамент охорони здоров'я Одеської ОДА прийняв відповідне рішення і наказав ООЦСЗХ перепрофілювати розташоване на Агрономічної стаціонарне відділення хворих на ВІЛ/СНІД на 50 ліжок в відділення для пацієнтів з відкритою формою туберкульозу до 1 квітня.

Однак місцевих лякає недбалий підхід до виконання цього рішення і відсутність заходів захисту для здорового населення, що проживає поряд з медустановою. Крім того, одесити звертають увагу на незадовільний стан каналізації та вентиляції в стаціонарі.

"Лікування у відділенні проходять переважно колишні ув'язнені. Одна з медсестер цієї лікарні розповіла, що пацієнт їй погрожував ножем через те, що вона не дозволяла палити в палаті, – скаржаться місцеві жительки. – Ходять без масок, на зауваження погрожують розправою і говорять, що готові ще раз відсидіти. Цілий день вештаються по вулицях у пошуках горілки і наркотиків. Лікарня карантина не дотримується, і всі пацієнти вільно виходять за межі її території".

Сусіди клініки направили звернення в усі можливі інстанції, включаючи президента і мера. Вони вимагають провести перевірку медустанови, а перепрофілювання визнати незаконним і періодично викликають поліцію із заявами про недотримання в медустанові карантину.

Думська Будівля медустанови на вул. Агрономічній

Думська Колишні ув'язнені з туберкульозом тероризують жителів одного з районів Одеси

Думська Колишні ув'язнені з туберкульозом тероризують жителів одного з районів Одеси

Думська Колишні ув'язнені з туберкульозом тероризують жителів одного з районів Одеси

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