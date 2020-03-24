Пациентов с открытой формой туберкулеза стали переселять в бывшее стационарное отделение для больных ВИЧ/СПИДом, расположенное на Агрономической улице Одессы.

Местные жители пожаловались, что вновь прибывшие пациенты свободно посещают магазины и общественные места, пишет "Думская" (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Бывшие заключенные с туберкулезом терроризируют жителей Одессы Думская

Рядом с больницей находятся жилые дома, несколько детских площадок. Людей шокирует тот факт, что некоторые пациенты употребляют наркотики в скверах, где гуляют дети, а также оставляют на земле использованные шприцы с кровью и самодельные кальяны – "бульбуляторы".

Думская Бывшие заключенные с туберкулезом терроризируют жителей одного из районов Одессы

Выяснилось, что в рамках правительственной стратегии в сфере противодействия ВИЧ/СПИДу, туберкулезу и вирусному гепатиту в области с 2017 года продолжается оптимизация имеющихся медучреждений – объединение тубдиспансеров и центров по борьбе с ВИЧ в единое учреждение: Одесский областной центр социально значимых болезней.

Департамент здравоохранения Одесской ОГА принял соответствующее решение и приказал ООЦСЗБ перепрофилировать расположенное на Агрономической VIII стационарное отделение больных ВИЧ/СПИД на 50 коек в отделение для пациентов с открытой формой туберкулеза до 1 апреля.

Однако местных жителей пугает халатный подход к выполнению этого решения и отсутствие мер защиты для здорового населения, проживающего рядом с медучреждением. Кроме того, одесситы обращают внимание на неудовлетворительное состояние канализации и вентиляции в стационаре.

"Лечение в отделении проходят преимущественно бывшие заключенные. Одна из медсестер этой больницы рассказала, что пациент ей угрожал ножом из-за того, что она не разрешала курить в палате, — жалуются местные жительницы. — Ходят без масок, на замечания угрожают расправой и говорят, что готовы еще раз отсидеть. Целый день шастают по улицам в поисках водки и наркотиков. Больница карантин не соблюдает, и все пациенты свободно выходят за пределы ее территории".

Соседи клиники направили обращения во все возможные инстанции — включая президента и мэра. Они требуют провести проверку медучреждения, а перепрофилирование признать незаконным и периодически вызывают полицию с заявлениями о несоблюдении в медучреждении карантина.

Думская Здание медучреждения на ул. Агрономической

Думская Бывшие заключенные с туберкулезом терроризируют жителей одного из районов Одессы

Думская Бывшие заключенные с туберкулезом терроризируют жителей одного из районов Одессы

Думская Бывшие заключенные с туберкулезом терроризируют жителей одного из районов Одессы

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