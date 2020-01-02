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2 січня • оновлено в 16:34
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Бізнес по-свинськи: в Одесі склали "чорний список" торговців ялинками, які кинули на вулицях нерозпродані дерева. фото

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В Одесі склали "чорний список" підприємців, які покидали на вулицях нерозпродані новорічні ялинки.

Тисячі нікому не потрібних дерев 1 січня істотно додали роботи комунальникам, написав на своїй сторінці в Facebook в.о. директора департаменту міського господарства Одеської міськради Дмитро Жеман (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця)

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В Одесі склали "чорний список" торговців ялинками, які кинули на вулицях нерозпродані дерева

В Одесі склали "чорний список" торговців ялинками, які кинули на вулицях нерозпродані дерева

Facebook Дмитра Жемана

За його словами, які отримали дозвіл на підприємницьку діяльність іногородні бізнесмени продемонстрували в Одесі то, як не можна вести підприємницьку діяльність. І відтепер вони внесені до спеціального "чорного списку".

"Ні які гроші не виправдовують ті масові ялинкові кладовища, які нам сьогодні залишили! Упевнений всі необхідні висновки будуть зроблені, списки недобросовісних підприємців складено і ситуація більше не повториться. А поки проблема знову таки вирішується силами міських служб ... ", – написав Дмитро Жеман.

В Одесі склали "чорний список" торговців ялинками, які кинули на вулицях нерозпродані дерева

В Одесі склали "чорний список" торговців ялинками, які кинули на вулицях нерозпродані дерева

Facebook Дмитра Жемана

В Одесі склали "чорний список" торговців ялинками, які кинули на вулицях нерозпродані дерева

В Одесі склали "чорний список" торговців ялинками, які кинули на вулицях нерозпродані дерева

Facebook Дмитра Жемана

Як повідомляв OBOZREVATEL, влада райцентру Доброслав під Одесою до Нового року поставила на центральній площі "головну ялинку", зібрану з черепашок і річкових устриць. Всього для створення "устричної" їли знадобилося більше тисячі черепашок.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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