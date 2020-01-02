Бизнес по-свински: в Одессе составили “черный список” торговцев елками, бросивших на улицах нераспроданные деревья. Фото

В Одессе составили “черный список” предпринимателей, которые побросали на улицах нераспроданные новогодние елки.

Тысячи никому не нужных деревьев 1 января существенно добавили работы коммунальщикам, написал на своей странице в Facebook и.о. директора департамента городского хозяйства Одесского горсовета Дмитрий Жеман (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца)

В Одессе составили “черный список” торговцев елками, бросивших на улицах нераспроданные деревья Facebook Дмитрия Жемана

По его словам, получившие разрешение на предпринимательскую деятельность иногородние бизнесмены продемонстрировали в Одессе то, как нельзя вести предпринимательскую деятельность. И отныне они внесены в специальный “черный список”.

“Ни какие деньги не оправдывают те массовые елочные кладбища, которые нам сегодня оставили! Уверен все необходимые выводы будут сделаны, списки недобросовестных предпринимателей составлены и ситуация больше не повториться. А пока проблема опять таки решается силами городских служб…”, – написал Дмитрий Жеман.

В Одессе составили “черный список” торговцев елками, бросивших на улицах нераспроданные деревья Facebook Дмитрия Жемана

В Одессе составили “черный список” торговцев елками, бросивших на улицах нераспроданные деревья Facebook Дмитрия Жемана

Как сообщал OBOZREVATEL, власти райцентра Доброслав под Одессой к Новому году поставили на центральной площади "главную елку", собранную из ракушек морских и речных устриц. Всего для создания "устричной" ели понадобилось больше тысячи ракушек.

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