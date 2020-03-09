До Одеської області докотився землетрус, епіцентр якого був на території Румунії. Поштовхи були зафіксовані в так званій Зоні Вранча на глибині 131 кілометр.

Подія трапилася о 18:24 8 березня. Амплітуда сейсмічної активності перевищила 4 бали, повідомила на своїй Facebook-сторінці мешканка Ізмаїла Лілія (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

За її словами, в Ізмаїлі поштовхи були відчутні 8 березня о 20:24.

Відзначимо, що багато користувачів інтернету не сприйняли повідомлення про землетрус, як загрозу. Так, під постом Лілії один з коментаторів припустив, що це "жінки на корпоративах танцюють, тому і трясе".

8 березня на Одещині відчули землетрус Лілія Лільок / Facebook

Як відомо, Зона Вранча в горах на території Румунії є сейсмічно активною. Сила підземних поштовхів там може перевищувати 8 балів. Попередній землетрус, який відчули в Одеській області, стався в кінці січня. Його магнітуда склала 5,3.

8 березня на Одещині відчули землетрус Лілія Лільок / Facebook

8 березня на Одещині відчули землетрус Лілія Лільок / Facebook

8 березня на Одещині відчули землетрус bagnet.org

Як повідомляв OBOZREVATEL в Одеській області дикий шакал 27 лютого покусав місцевого жителя. Інцидент стався в околицях села Базар'янка Татарбунарського району. Лабораторні дослідження показали, що звір був хворий на сказ

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