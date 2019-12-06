Головна Новини
6 грудня • оновлено в 12:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Коледж, що згорів в Одесі зняли зсередини і з висоти пташиного польоту

1.3т
Читати матеріал російською

Пожежа 4 грудня позбавила Одесу ще одного унікального будинку в історичному центрі. У крилі, що виходить на Троїцьку, вигоріли перекриття, не кажучи про горище і дах. (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Новини
Вмираючи, діти кричали: "Мамочко, я тебе люблю": батьки розповіли про пожежу в Одесі

В частині будинку зі сторони Пушкінської багато приміщень від вогню вдалося врятувати. Вранці 5 грудня в тому крилі побували зацікавленні екстремали. Телеграм-канал XYDESSA опублікував фото з пожарища, де більше доби відбувалася боротьба людини з вогнем – задимлені коридори, залиті підлоги.

Зруйновані перекриття, залиті підлоги: екстремали зняли згорілий коледж зсередини і з висоти – фото, відео

Зруйновані перекриття, залиті підлоги: екстремали зняли згорілий коледж зсередини і з висоти – фото, відео

XYDESSA / Telegramm

Зруйновані перекриття, залиті підлоги: екстремали зняли згорілий коледж зсередини і з висоти – фото, відео

Зруйновані перекриття, залиті підлоги: екстремали зняли згорілий коледж зсередини і з висоти – фото, відео

XYDESSA / Telegramm

Зруйновані перекриття, залиті підлоги: екстремали зняли згорілий коледж зсередини і з висоти – фото, відео

Зруйновані перекриття, залиті підлоги: екстремали зняли згорілий коледж зсередини і з висоти – фото, відео

XYDESSA / Telegramm

Зруйновані перекриття, залиті підлоги: екстремали зняли згорілий коледж зсередини і з висоти – фото, відео

Зруйновані перекриття, залиті підлоги: екстремали зняли згорілий коледж зсередини і з висоти – фото, відео

XYDESSA / Telegramm

Зруйновані перекриття, залиті підлоги: екстремали зняли згорілий коледж з середини і з висоти – фото, відео

Зруйновані перекриття, залиті підлоги: екстремали зняли згорілий коледж з середини і з висоти – фото, відео

XYDESSA / Telegramm

Зруйновані перекриття, залиті підлоги: екстремали зняли згорілий коледж з середини і з висоти – фото, відео

Зруйновані перекриття, залиті підлоги: екстремали зняли згорілий коледж з середини і з висоти – фото, відео

XYDESSA / Telegramm

У мережі також з'явилося відео згорілої будівлі, зняте дроном з висоти. В'ячеслав Грубий опублікував ролик на своїй сторінці у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Пожежа в коледжі Одеси" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа видео фотографии
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
3
1
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Где жареный бекон? Скучная новость (
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини

Топпублікації

Топблоги