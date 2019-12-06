Коледж, що згорів в Одесі зняли зсередини і з висоти пташиного польоту

Пожежа 4 грудня позбавила Одесу ще одного унікального будинку в історичному центрі. У крилі, що виходить на Троїцьку, вигоріли перекриття, не кажучи про горище і дах. (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В частині будинку зі сторони Пушкінської багато приміщень від вогню вдалося врятувати. Вранці 5 грудня в тому крилі побували зацікавленні екстремали. Телеграм-канал XYDESSA опублікував фото з пожарища, де більше доби відбувалася боротьба людини з вогнем – задимлені коридори, залиті підлоги.

Зруйновані перекриття, залиті підлоги: екстремали зняли згорілий коледж зсередини і з висоти – фото, відео XYDESSA / Telegramm

Зруйновані перекриття, залиті підлоги: екстремали зняли згорілий коледж зсередини і з висоти – фото, відео XYDESSA / Telegramm

Зруйновані перекриття, залиті підлоги: екстремали зняли згорілий коледж зсередини і з висоти – фото, відео XYDESSA / Telegramm

Зруйновані перекриття, залиті підлоги: екстремали зняли згорілий коледж зсередини і з висоти – фото, відео XYDESSA / Telegramm

Зруйновані перекриття, залиті підлоги: екстремали зняли згорілий коледж з середини і з висоти – фото, відео XYDESSA / Telegramm

Зруйновані перекриття, залиті підлоги: екстремали зняли згорілий коледж з середини і з висоти – фото, відео XYDESSA / Telegramm

У мережі також з'явилося відео згорілої будівлі, зняте дроном з висоти. В'ячеслав Грубий опублікував ролик на своїй сторінці у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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