Коледж, що згорів в Одесі зняли зсередини і з висоти пташиного польоту

Пожежа 4 грудня позбавила Одесу ще одного унікального будинку в історичному центрі. У крилі, що виходить на Троїцьку, вигоріли перекриття, не кажучи про горище і дах. (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
В частині будинку зі сторони Пушкінської багато приміщень від вогню вдалося врятувати. Вранці 5 грудня в тому крилі побували зацікавленні екстремали. Телеграм-канал XYDESSA опублікував фото з пожарища, де більше доби відбувалася боротьба людини з вогнем – задимлені коридори, залиті підлоги.
Зруйновані перекриття, залиті підлоги: екстремали зняли згорілий коледж зсередини і з висоти – фото, відео
XYDESSA / Telegramm
Зруйновані перекриття, залиті підлоги: екстремали зняли згорілий коледж зсередини і з висоти – фото, відео
XYDESSA / Telegramm
Зруйновані перекриття, залиті підлоги: екстремали зняли згорілий коледж зсередини і з висоти – фото, відео
XYDESSA / Telegramm
Зруйновані перекриття, залиті підлоги: екстремали зняли згорілий коледж зсередини і з висоти – фото, відео
XYDESSA / Telegramm
Зруйновані перекриття, залиті підлоги: екстремали зняли згорілий коледж з середини і з висоти – фото, відео
XYDESSA / Telegramm
Зруйновані перекриття, залиті підлоги: екстремали зняли згорілий коледж з середини і з висоти – фото, відео
XYDESSA / Telegramm
У мережі також з'явилося відео згорілої будівлі, зняте дроном з висоти. В'ячеслав Грубий опублікував ролик на своїй сторінці у Facebook
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Велика пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25, вранці 4 грудня. В результаті НП за неофіційними даними загинули від 10 до 15 осіб.
У мережі з'явилося моторошне відео – було видно, як люди падали з вікон на пожежників.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що і привело до проблем з проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Одесити масово здавали свою кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
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