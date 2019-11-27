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29 листопада • оновлено в 12:26
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Залишиться гнити: з'явилися скандальні деталі щодо затонулого танкера в Одесі

6.5т
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Власник затонулого в Одесі 22 листопада танкера "Делфі" хоче від нього відмовитися і залишити гнити на узбережжі.

Під час кораблетрощі танкер, який було спущено на воду ще на початку 1970-х років, отримав серйозні пошкодження, і для його відновлення потрібні величезні кошти. Про це OBOZREVATEL стало відомо в ході сесії Одеської обласної ради.

За твердженням депутатів, судновласник, як і раніше, не виходить на зв'язок і не має наміру забирати своє судно. У зв'язку з цим ця проблема ляже на обласну або міську владу Одеси, яким доведеться просто розрізати танкер на металобрухт.

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Також влада має намір звернутися з позовом до суду з вимогою зобов'язати судновласника відшкодувати витрати щодо утилізації корабля і ліквідації наслідків масштабного забруднення моря нафтопродуктами. Однак самі визнають, що справа може розглядатися довгі роки.

Аварія танкера в Одесі

Аварія танкера в Одесі

Водночас Міністерство інфраструктури України створило спеціальну комісію з розслідування аварії судна.

"Наразі триває збір відповідної інформації, відомостей і матеріалів, використовуються інші організаційні заходи з метою встановлення обставин і причин виникнення вищезгаданої аварійної морської події", – зазначили у міністерстві.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Україна Одеса
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Надо чтоб весь салидол вылелся,
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