В Одесі обвалили частину стіни згорілого коледжу: відео з дрону

В Одесі 10 грудня за допомогою тросів та вантажівок обвалили частину флігеля згорілого Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Конструкція могла зруйнуватися й становила загрозу для рятувальників, що не могли продовжувати пошукові роботи. Про це повідомляє Odessa.online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Під завалами згорілого будинку, за офіційними даними, залишаються 4 людини. Станом на 10 грудня виявлені тіла 10 загиблих. На сьогодні жертвами пожежі в коледжі Одеси вважаються 12 осіб.
В Одесі обвалили частину стіни згорілого коледжу
odessa.online
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Пожежа розгорілася вдень 4 грудня. Вогонь проник майже на всі поверхи. Внаслідок НП, за неофіційними даними, загинули від 10 до 15 осіб.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Одесити масово здавали свою кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
В Одесі попрощалися зі співробітником ГСЧС Сергієм Шатохін, загиблим від падіння з висоти під час евакуації студентів з палаючого Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 4 грудня.
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