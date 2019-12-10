В Одесі обвалили частину стіни згорілого коледжу: відео з дрону

В Одесі 10 грудня за допомогою тросів та вантажівок обвалили частину флігеля згорілого Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Конструкція могла зруйнуватися й становила загрозу для рятувальників, що не могли продовжувати пошукові роботи. Про це повідомляє Odessa.online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Під завалами згорілого будинку, за офіційними даними, залишаються 4 людини. Станом на 10 грудня виявлені тіла 10 загиблих. На сьогодні жертвами пожежі в коледжі Одеси вважаються 12 осіб.

В Одесі обвалили частину стіни згорілого коледжу odessa.online

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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