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10 грудня • оновлено в 16:40
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В Одесі обвалили частину стіни згорілого коледжу: відео з дрону

1.3т
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В Одесі 10 грудня за допомогою тросів та вантажівок обвалили частину флігеля згорілого Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Конструкція могла зруйнуватися й становила загрозу для рятувальників, що не могли продовжувати пошукові роботи. Про це повідомляє Odessa.online (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Під завалами згорілого будинку, за офіційними даними, залишаються 4 людини. Станом на 10 грудня виявлені тіла 10 загиблих. На сьогодні жертвами пожежі в коледжі Одеси вважаються 12 осіб.

В Одесі обвалили частину стіни згорілого коледжу

В Одесі обвалили частину стіни згорілого коледжу

odessa.online

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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