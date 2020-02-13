В Одесі копи пограбували фірму під час обшуку: витівка потрапила на відео

В Одесі поліцейські під час обшуку обікрали підприємство, скориставшись тим, що на ньому працевлаштовані незрячі люди. Але копи не помітили відеокамеру, яка це зафіксувала.

Після проведення слідчих дій в приміщеннях фірми "ДЕС-ГРУП", що виробляє охоронні пломби, там не дорахувалися скотча, кусачок і набору шестигранників. Відеозапис дій співробітників правоохоронних органів "при виконанні" опублікувала РЕДАКЦІЯ (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зокрема, на відео зафіксовано діалог слідчого Вікторії Соколюк з колегами, які обговорюють, що можна вкрасти.

"Так, що мені ще потрібно? Чайник у мене є, колонка є ..." – міркує на відео слідчий поліції. При цьому інший поліцейський, визнається, що знайшов їжу і з'їв її і висловлює побоювання, що таємне стане явним.

"А вони на нас не ображаються, що ми обіжратися їх?" – цікавиться правоохоронець. Потім Вікторія Соколюк заявляє, що їй "пох *** й".

Відео обривається на моменті, коли поліцейські бачать камеру і ламають її.

Відзначимо, що "операція обшук" відбулася ще 20 січня. Слідчий Київського відділу поліції Соколюк, за погодженням з прокурором місцевої 4-й прокуратури Олександром Гольбартом, разом з іншими правоохоронцями прийшла обшукувати підприємство "ДЕС-ГРУП". Це сталося після звернення в поліцію фірми "Охоронні пломби GST" (прямий конкурент "ДЕС-ГРУП") про, нібито, порушені авторські права і незаконне використання патенту. А після обшуку з підприємства "ДЕС-ГРУП" було вивезено обладнання та продукція на 1,5 мільйона гривень, і тільки потім суд заборонив заарештовувати це майно, зобов'язавши слідчого повернути його власнику.

Повернення в повному обсязі так і не відбувся. Тоді в соц-мережах була висловлена версія про те, що обшук - це "замовлення" від конкурента, який боїться втратити ринкову монополію. Причому весь процес курирує прокурор Олександр Гольбарт, про що навряд чи не знає прокурор області Максим Вихор. Додамо, що в 2016 році прокурор Гольбарт затримувався співробітниками військової прокуратури і СБУ за підозрою у хабарництві. Як тоді писали ЗМІ - у затриманого були "вилучені мічені купюри".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суд надійшов обвинувальний акт відносно трьох одеських поліцейських, які жорстоко побили затриманого. Вони катували його і зламали ребра, через що у чоловіка розвинувся правобічний пневмоторакс (скупчення повітря в плевральній порожнині).

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