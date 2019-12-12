Стало відомо про колосальні втрати вчених під час пожежі в Одесі: фото

У згорілій будівлі одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу розташовувалися ще й інститут морської біології НАН України та одеський відділ інституту археології НАН.

Як повідомляє Думська, біологи в пожежі втратили практично все: колекції, документи і двох співробітників. У списках загиблих є директор інституту Борис Александров і його колега Галина Іванович. Їх тіла знайшли, але поки не впізнали – необхідна генетична експертиза (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Новини Знайдено тіла всіх загиблих під час пожежі в коледжі Одеси

В інституті археології напередодні пожежі проходило підсумкове річне засідання, на якому було присутньо багато людей. Як зазначає колишній співробітник установи, археологи розташовувалися в закутку згорілої будівлі, в лабіринті з коридорів. Якби в день трагедії там перебували люди, то все б згоріли.

За словами співробітників інституту, у вогні були втрачені цінні колекції артефактів з античної Тіри (Білгород-Дністровський) та інші раритети.

Що стосується інституту морської біології, то в пожежі було втрачено всі наукові роботи, починаючи з 1965 року.

Збиток від пожежі в інституті морської біології попередньо оцінили в 2 млн грн, але ця сума може збільшитися. Вчені зараз продовжують проводити інвентаризацію.

В закладі кажуть: усвідомлюють, що директор Борис Александров і його секретар Галина Іванович загинули у вогні, однак до результатів експертизи продовжують називати їх зниклими безвісти.

Стало відомо про колосальні втрати вчених під час пожежі в Одесі dumskaya.net

Стало відомо про колосальні втрати вчених під час пожежі в Одесі dumskaya.net

Стало відомо про колосальні втрати вчених під час пожежі в Одесі dumskaya.net

Стало відомо про колосальні втрати вчених під час пожежі в Одесі dumskaya.net

Стало відомо про колосальні втрати вчених під час пожежі в Одесі dumskaya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!