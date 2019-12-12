Стало відомо про колосальні втрати вчених під час пожежі в Одесі: фото

У згорілій будівлі одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу розташовувалися ще й інститут морської біології НАН України та одеський відділ інституту археології НАН.
Як повідомляє Думська, біологи в пожежі втратили практично все: колекції, документи і двох співробітників. У списках загиблих є директор інституту Борис Александров і його колега Галина Іванович. Їх тіла знайшли, але поки не впізнали – необхідна генетична експертиза (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
В інституті археології напередодні пожежі проходило підсумкове річне засідання, на якому було присутньо багато людей. Як зазначає колишній співробітник установи, археологи розташовувалися в закутку згорілої будівлі, в лабіринті з коридорів. Якби в день трагедії там перебували люди, то все б згоріли.
За словами співробітників інституту, у вогні були втрачені цінні колекції артефактів з античної Тіри (Білгород-Дністровський) та інші раритети.
Що стосується інституту морської біології, то в пожежі було втрачено всі наукові роботи, починаючи з 1965 року.
Збиток від пожежі в інституті морської біології попередньо оцінили в 2 млн грн, але ця сума може збільшитися. Вчені зараз продовжують проводити інвентаризацію.
В закладі кажуть: усвідомлюють, що директор Борис Александров і його секретар Галина Іванович загинули у вогні, однак до результатів експертизи продовжують називати їх зниклими безвісти.
Стало відомо про колосальні втрати вчених під час пожежі в Одесі
dumskaya.net
Стало відомо про колосальні втрати вчених під час пожежі в Одесі
dumskaya.net
Стало відомо про колосальні втрати вчених під час пожежі в Одесі
dumskaya.net
Стало відомо про колосальні втрати вчених під час пожежі в Одесі
dumskaya.net
Стало відомо про колосальні втрати вчених під час пожежі в Одесі
dumskaya.net
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 грудня масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
5 грудня близько 18-ї години з-під завалів дістали перше знайдене тіло. 6 грудня з-під завалів рятувальники дістали тіла ще двох жертв пожежі.
У ніч на 7 грудня було знайдено ще одне тіло. Ввечері 7 грудня в лікарні помер рятувальник.
Вранці 8 грудня під завалами знайдено ще два тіла.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Також одесити масово здавали кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
11 грудня суд прийняв рішення по директору згорілого коледжу. Вона була відправлена під цілодобовий домашній арешт.
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