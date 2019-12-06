Пожежа в одеському коледжі: під завалами знайдені ще два тіла. Фото, відео

Кількість жертв масштабної пожежі в Одесі зросла. Рятувальники знайшли під завалами ще два тіла.

Як повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області, в згорілому будинку на Троїцькій знайдено ще одне жіноче тіло. Особа загиблої встановлюється.

У той же час, замначальника Головного управління по реагуванню на надзвичайні ситуації Олександр Крицький заявив журналістам, що знайдено також тіло загиблого чоловіка (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Пожежа в одеському коледжі: під завалами знайдені ще два тіла odessa.online

Пожежа в одеському коледжі: під завалами знайдені ще два тіла

Таким чином, станом на 15:30 6 грудня у списку зниклих безвісти в результаті пожежі в одеському коледжі лишилося 12 осіб

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 грудня близько 18:00 з-під завалів дістали перше знайдене тіло. Загибла Анна Бортюк працювала в коледжі викладачем математики та інформатики.

Крім того, ввечері 5 грудня з'явилася одна зі зниклих без вести. Це жінка 1981 р.н., яку звуть Руслана.

Місцезнаходження ще 11 осіб невідоме.

Пожежа, яка вранці 4 грудня спалахнула в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, за офіційними даними забрала життя трьох людей.

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