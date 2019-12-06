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6 грудня • оновлено в 16:53
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Пожежа в одеському коледжі: під завалами знайдені ще два тіла. Фото, відео

1.8т
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Кількість жертв масштабної пожежі в Одесі зросла. Рятувальники знайшли під завалами ще два тіла.

Як повідомили в прес-службі ГУНП в Одеській області, в згорілому будинку на Троїцькій знайдено ще одне жіноче тіло. Особа загиблої встановлюється.

У той же час, замначальника Головного управління по реагуванню на надзвичайні ситуації Олександр Крицький заявив журналістам, що знайдено також тіло загиблого чоловіка (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

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Пожежа в одеському коледжі: під завалами знайдені ще два тіла

Пожежа в одеському коледжі: під завалами знайдені ще два тіла

odessa.online

Пожежа в одеському коледжі: під завалами знайдені ще два тіла

Пожежа в одеському коледжі: під завалами знайдені ще два тіла

Таким чином, станом на 15:30 6 грудня у списку зниклих безвісти в результаті пожежі в одеському коледжі лишилося 12 осіб

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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