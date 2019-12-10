Побачила дим і замкнула двері: в поліції розповіли, хто відповість за трагедію в Одесі

Поліція Одеси збирається оголосити про підозру директорці згорілого Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі, а також одній з її підлеглих, завідувачці відділенням навчального закладу.
Про це повідомляє "Думська" з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 270 (порушення правил пожежної безпеки, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
За даними слідства, завідувачка відділенням могла запобігти трагедії, але не зробила цього. Вона побачила дим у своєму кабінеті на 3-му поверсі будівлі. Горів подовжувач, до якого був підключений принтер із комп'ютером. Замість того, щоб вимкнути вилку з розетки, вона зачинила двері і в паніці побігла до директорки. Після цього полум'я почало поширюватися дуже швидко. Вже за 20 хвилин після займання площа пожежі становила 700 кв. м.
Наслідки смертельної пожежі в Одесі
od.dsns.gov.ua
Наслідки смертельної пожежі в Одесі
od.dsns.gov.ua
Наслідки смертельної пожежі в Одесі
od.dsns.gov.ua
Наслідки смертельної пожежі в Одесі
od.dsns.gov.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Пожежа розгорілася вдень 4 грудня. Вогонь проник майже на всі поверхи. Внаслідок НП, за неофіційними даними, загинули від 10 до 15 осіб.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що і призвело до проблем з проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Одесити масово здавали свою кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
Згодом в місті провели акцію "Халатність вбиває".
Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся
Читайте всі новини по темі "Пожежа в коледжі Одеси" на сайті "OBOZREVATEL".