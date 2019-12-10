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10 грудня • оновлено в 12:09
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Побачила дим і замкнула двері: в поліції розповіли, хто відповість за трагедію в Одесі

10.6т
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Поліція Одеси збирається оголосити про підозру директорці згорілого Коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерзі, а також одній з її підлеглих, завідувачці відділенням навчального закладу.

Про це повідомляє "Думська" з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 270 (порушення правил пожежної безпеки, яке спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

За даними слідства, завідувачка відділенням могла запобігти трагедії, але не зробила цього. Вона побачила дим у своєму кабінеті на 3-му поверсі будівлі. Горів подовжувач, до якого був підключений принтер із комп'ютером. Замість того, щоб вимкнути вилку з розетки, вона зачинила двері і в паніці побігла до директорки. Після цього полум'я почало поширюватися дуже швидко. Вже за 20 хвилин після займання площа пожежі становила 700 кв. м.

Наслідки смертельної пожежі в Одесі

Наслідки смертельної пожежі в Одесі

od.dsns.gov.ua

Наслідки смертельної пожежі в Одесі

Наслідки смертельної пожежі в Одесі

od.dsns.gov.ua

Наслідки смертельної пожежі в Одесі

Наслідки смертельної пожежі в Одесі

od.dsns.gov.ua

Наслідки смертельної пожежі в Одесі

Наслідки смертельної пожежі в Одесі

od.dsns.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Михайло Бардін
Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
А родные погибших слово самосуд знают? Или они хотят пять лет ждать решения самого честного в мире суда?
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