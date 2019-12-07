Ось-ось завалиться: ексклюзивні фото та відео з епіцентру згорілого коледжу

Рятувальники продовжують розбирати завали на місці згорілого Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Зруйновані конструкції будівлі продовжують тліти, а на нижніх поверхах ще залишаються затоплені приміщення.
Як написала Dumskaya, на місці пожежі зберігається загроза нових обвалень. Головну небезпеку становить внутрішній флігель. Фахівці рекомендували його розібрати.
"Ми проводимо постійний моніторинг стану будівлі. Фасади з боку Троїцької і Пушкінської в стабільному стані. Фасад внутрішнього флігеля, що виходить у двір, аварійний і може обрушитися. Ми вважаємо, що його необхідно демонтувати", – заявив на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури Анатолій Ковров.
Як виглядає коледж в Одесі після пожару
dumskaya.net
За словами архітектора, є два варіанти подальших дій. Перший – розбирати будівлю за допомогою крана. Другий – спорудити підтримуючу естакаду, яка зміцнить флігель, після чого зайнятися розбиранням.
У свою чергу, віце-мер Одеси Петро Рябоконь зазначив, що демонтаж за допомогою крана займе два-три дні, з естакадою вийде довше, але у неї є перевага: спорудження послужить базою для подальшого ремонту всього будинку.
"Треба визначити замовника, знайти проектну та підрядну організацію. Попередньо ми цю роботу вже ведемо, але треба, щоб було рішення балансоутримувача", – зазначив чиновник.
Як виглядає коледж в Одесі після пожару
dumskaya.net
Всього на місці події працюють 221 особа (94 рятувальники, 65 поліцейських, співробітники підрозділів мерії та волонтери), а також 41 одиниця техніки.
Як виглядає коледж в Одесі після пожару
dumskaya.net
Як виглядає коледж в Одесі після пожару
dumskaya.net
Як виглядає коледж в Одесі після пожару
dumskaya.net
Як виглядає коледж в Одесі після пожару
dumskaya.net
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 грудня близько 18-ї години з-під завалів дістали перше знайдене тіло. Загибла Анна Бортюк працювала в коледжі викладачем математики та інформатики.
Крім того, ввечері 5 грудня з'явилася одна зі зниклих без вести. Це жінка 1981 р.н. по імені Руслана.
6 грудня через під завалів рятувальники дістали тіла ще двох жертв пожежі.
У ніч на 7 грудня було знайдено ще одне тіло
Місцезнаходження ще 10 осіб невідома.
Пожежа, який вранці 4 грудня спалахнув в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, за офіційними даними забрав життя п'ятьох людей.
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