Ось-ось завалиться: ексклюзивні фото та відео з епіцентру згорілого коледжу

Рятувальники продовжують розбирати завали на місці згорілого Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Зруйновані конструкції будівлі продовжують тліти, а на нижніх поверхах ще залишаються затоплені приміщення.

Як написала Dumskaya, на місці пожежі зберігається загроза нових обвалень. Головну небезпеку становить внутрішній флігель. Фахівці рекомендували його розібрати.

"Ми проводимо постійний моніторинг стану будівлі. Фасади з боку Троїцької і Пушкінської в стабільному стані. Фасад внутрішнього флігеля, що виходить у двір, аварійний і може обрушитися. Ми вважаємо, що його необхідно демонтувати", – заявив на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури Анатолій Ковров.

Як виглядає коледж в Одесі після пожару dumskaya.net

За словами архітектора, є два варіанти подальших дій. Перший – розбирати будівлю за допомогою крана. Другий – спорудити підтримуючу естакаду, яка зміцнить флігель, після чого зайнятися розбиранням.

У свою чергу, віце-мер Одеси Петро Рябоконь зазначив, що демонтаж за допомогою крана займе два-три дні, з естакадою вийде довше, але у неї є перевага: спорудження послужить базою для подальшого ремонту всього будинку.

"Треба визначити замовника, знайти проектну та підрядну організацію. Попередньо ми цю роботу вже ведемо, але треба, щоб було рішення балансоутримувача", – зазначив чиновник.

Як виглядає коледж в Одесі після пожару dumskaya.net

Всього на місці події працюють 221 особа (94 рятувальники, 65 поліцейських, співробітники підрозділів мерії та волонтери), а також 41 одиниця техніки.

Як виглядає коледж в Одесі після пожару dumskaya.net

Як виглядає коледж в Одесі після пожару dumskaya.net

Як виглядає коледж в Одесі після пожару dumskaya.net

Як виглядає коледж в Одесі після пожару dumskaya.net

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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