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7 грудня • оновлено в 20:16
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Ось-ось завалиться: ексклюзивні фото та відео з епіцентру згорілого коледжу

1.8т
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Рятувальники продовжують розбирати завали на місці згорілого Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Зруйновані конструкції будівлі продовжують тліти, а на нижніх поверхах ще залишаються затоплені приміщення.

Як написала Dumskaya, на місці пожежі зберігається загроза нових обвалень. Головну небезпеку становить внутрішній флігель. Фахівці рекомендували його розібрати.

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"Ми проводимо постійний моніторинг стану будівлі. Фасади з боку Троїцької і Пушкінської в стабільному стані. Фасад внутрішнього флігеля, що виходить у двір, аварійний і може обрушитися. Ми вважаємо, що його необхідно демонтувати", – заявив на засіданні обласної комісії з надзвичайних ситуацій ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури Анатолій Ковров.

Як виглядає коледж в Одесі після пожару

Як виглядає коледж в Одесі після пожару

dumskaya.net

За словами архітектора, є два варіанти подальших дій. Перший – розбирати будівлю за допомогою крана. Другий – спорудити підтримуючу естакаду, яка зміцнить флігель, після чого зайнятися розбиранням.

У свою чергу, віце-мер Одеси Петро Рябоконь зазначив, що демонтаж за допомогою крана займе два-три дні, з естакадою вийде довше, але у неї є перевага: спорудження послужить базою для подальшого ремонту всього будинку.

"Треба визначити замовника, знайти проектну та підрядну організацію. Попередньо ми цю роботу вже ведемо, але треба, щоб було рішення балансоутримувача", – зазначив чиновник.

Як виглядає коледж в Одесі після пожару

Як виглядає коледж в Одесі після пожару

dumskaya.net

Всього на місці події працюють 221 особа (94 рятувальники, 65 поліцейських, співробітники підрозділів мерії та волонтери), а також 41 одиниця техніки.

Як виглядає коледж в Одесі після пожару

Як виглядає коледж в Одесі після пожару

dumskaya.net

Як виглядає коледж в Одесі після пожару

Як виглядає коледж в Одесі після пожару

dumskaya.net

Як виглядає коледж в Одесі після пожару

Як виглядає коледж в Одесі після пожару

dumskaya.net

Як виглядає коледж в Одесі після пожару

Як виглядає коледж в Одесі після пожару

dumskaya.net

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Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси пожежа
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Гончаренко с телефоном трүпы не фотографировал?
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