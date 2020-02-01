Одеські митники виявили два авто з США з боєприпасами. Фото

Одеські митники затримали два автомобілі з патронами до американського вогнепальної зброї. Машини прибули морем 31 січня в порт "Южний".

Ще один аналогічний випадок стався в цей же день, пише Dumskaya (щоб переглянути фото, доскрольте сторінку до кінця).

В автомобілі Ford Fusion митники виявили 110 бойових патронів до вогнепальної зброї. Боєприпаси знаходились в багажному відсіку автомобіля під запасним колесом серед інших речей колишнього власника. Частина патронів була в заводській упаковці, решта – насипом в поліетиленовому пакеті.

Старі автомобілі придбані в США на аукціоні і доставлені в контейнері в порт "Южний".

За даними фактами направили повідомлення в правоохоронні органи. Патрони вилучено.

Одеські митники виявили два авто з США з боєприпасами Dumskaya

Одеські митники виявили два авто з США з боєприпасами Dumskaya

Одеські митники виявили два авто з США з боєприпасами Dumskaya

Одеські митники виявили два авто з США з боєприпасами Dumskaya

Одеські митники виявили два авто з США з боєприпасами Dumskaya

Одеські митники виявили два авто з США з боєприпасами Dumskaya

Одеські митники виявили два авто з США з боєприпасами Dumskaya

Одеські митники виявили два авто з США з боєприпасами Dumskaya

Одеські митники виявили два авто з США з боєприпасами Dumskaya

Одеські митники виявили два авто з США з боєприпасами Dumskaya

Одеські митники виявили два авто з США з боєприпасами Dumskaya

Одеські митники виявили два авто з США з боєприпасами Dumskaya

Як повідомляв OBOZREVATEL, невідомий стрілок тиждень тероризував жителів багатоповерхового будинку на Філатова, 64 в Одесі, ведучи прицільний вогонь з пневматичної зброї по вікнах квартир. При цьому в деяких квартирах в момент обстрілу перебували діти, які могли стати мішенями.

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