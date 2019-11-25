З'явилися нові дані щодо екологічної НП через катастрофу танкера в Одесі

Екологічні показники морської води в Одесі на місці аварії танкера "Делфі" прийшли в норму.

Фахівці відбирали проби води двічі на день і поступово показники стали поліпшуватися. Про це розповів заступник начальника Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу Микола Гавриков, передає "Радіо Свобода".

Крах танкера в Одесі

"В день аварії 22 листопада гранично допустима концентрація нафтопродуктів була перевищена в 53 рази, потім в 90 разів, а потім був найвищий показник – 157 раз. Після перевищення показники почали спадати. Вчора, 24 листопада ввечері перевищення було в 19 разів, а станом на сьогодні, 25 листопада, вода вже в нормі", – заявив Гавриков.

На даний час інспекція розраховує суму компенсації за завданий одеському узбережжю екологічний збиток. Претензії на компенсації інспекція буде висувати судновласнику, у якого є 30 діб на оплату.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

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