Головна Новини
25 листопада • оновлено в 19:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

З'явилися нові дані щодо екологічної НП через катастрофу танкера в Одесі

1.5т
Читати матеріал російською

Екологічні показники морської води в Одесі на місці аварії танкера "Делфі" прийшли в норму.

Фахівці відбирали проби води двічі на день і поступово показники стали поліпшуватися. Про це розповів заступник начальника Державної екологічної інспекції Кримсько-Чорноморського округу Микола Гавриков, передає "Радіо Свобода".

Новини
У 157 разів вище норми: в Чорному морі почали бити на сполох після аварії танкера

Крах танкера в Одесі

Крах танкера в Одесі

"В день аварії 22 листопада гранично допустима концентрація нафтопродуктів була перевищена в 53 рази, потім в 90 разів, а потім був найвищий показник – 157 раз. Після перевищення показники почали спадати. Вчора, 24 листопада ввечері перевищення було в 19 разів, а станом на сьогодні, 25 листопада, вода вже в нормі", – заявив Гавриков.

На даний час інспекція розраховує суму компенсації за завданий одеському узбережжю екологічний збиток. Претензії на компенсації інспекція буде висувати судновласнику, у якого є 30 діб на оплату.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL :

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Андрій Шорохов
Місце
Україна Одеса
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
0
1
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Одесса уже так засрана, что ей все равно.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Данилов Андрей
Данилов Андрей
Вода уже в норме, значит никакой вам оплаты!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Кклы, пошто Одессу засераете? Князь Потемкин Таврический разве для этого те земли завоевывал?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини

Топпублікації

Топблоги