Хаос і безвідповідальність: з'явилися нові фото зі згорілого в Одесі коледжу до трагедії

У мережі з'явилися фотографії приміщень згорілого одеського коледжу економіки, зроблені незадовго до пожежі. На них видно, що заклад був обладнаний простими датчиками диму. Втім, невідомо, чи були вони взагалі підключені.

Експерти стверджують, що навіть така система сповіщення мінімальної вартості, якби була справна і ввімкнена, могла дати людям безцінні хвилини на порятунок життя. Відповідні фото й висновки опубліковані на сторінці одеського громадського активіста Владислава Балінського (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Наслідки пожежі в одеському коледжі ДСНС України

"Фотографія – цього року. Ключовий момент тут – підтвердження того, що протипожежна сигналізація в коледжі все ж була. Була вона робочою чи виконувала функцію "замилювання" очей – невідомо. Однак навіть одного подібного датчика на коридор (СПД-3.2 ціною в 135 грн), найпростішої централі (Лунь, Satel, ціною в 1500 грн) і світлозвукового сигналізатора за 500 гривень з виведенням на центральний пульт ДСНС вистачило б, щоб вчасно сповістити людей і служби про початок пожежі. На біду рідних і близьких, навіть такі маленькі гроші розтягнули по кишеням чиновників", – зазначив Балинський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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