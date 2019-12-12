Хаос і безвідповідальність: з'явилися нові фото зі згорілого в Одесі коледжу до трагедії

У мережі з'явилися фотографії приміщень згорілого одеського коледжу економіки, зроблені незадовго до пожежі. На них видно, що заклад був обладнаний простими датчиками диму. Втім, невідомо, чи були вони взагалі підключені.
Експерти стверджують, що навіть така система сповіщення мінімальної вартості, якби була справна і ввімкнена, могла дати людям безцінні хвилини на порятунок життя. Відповідні фото й висновки опубліковані на сторінці одеського громадського активіста Владислава Балінського (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
Наслідки пожежі в одеському коледжі
ДСНС України
"Фотографія – цього року. Ключовий момент тут – підтвердження того, що протипожежна сигналізація в коледжі все ж була. Була вона робочою чи виконувала функцію "замилювання" очей – невідомо. Однак навіть одного подібного датчика на коридор (СПД-3.2 ціною в 135 грн), найпростішої централі (Лунь, Satel, ціною в 1500 грн) і світлозвукового сигналізатора за 500 гривень з виведенням на центральний пульт ДСНС вистачило б, щоб вчасно сповістити людей і служби про початок пожежі. На біду рідних і близьких, навіть такі маленькі гроші розтягнули по кишеням чиновників", – зазначив Балинський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
4 грудня масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
5 грудня приблизно о 18:00 з-під завалів дістали перше знайдене тіло. 6 грудня з-під завалів рятувальники дістали тіла ще двох жертв пожежі.
У ніч на 7 грудня було знайдено ще одне тіло. Ввечері 7 грудня в лікарні помер рятувальник.
Вранці 8 грудня під завалами знайдені ще два тіла.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Також одесити масово здавали кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
11 грудня суд ухвалив рішення по директорки згорілого коледжу. Вона була відправлена під цілодобовий домашній арешт.
Вранці 12 грудня були знайдені тіла всіх загиблих під час пожежі. Підсумкова кількість жертв склала 16 осіб. 14 із них загинули у вогні, а двоє, включно з рятувальником, – у лікарнях міста.
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