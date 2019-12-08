"Господи, врятуй всіх!" Студентка, що вижила, розповіла страшні подробиці про пожежу в Одесі

Студентка одеського коледжу, в якому сталася масштабна смертельна пожежа, поділилася подробицями трагедії.

Відео її розповіді опубліковано в Facebook-групі "Підслухано Одеса". Дівчина розповіла, що у той день перша пара була на п'ятому поверсі. На перерві студенти спустилися на четвертий поверх, де була викладачка і ще п'ять осіб (щоб подивитися відео, доскролльте докінця).

"Коли почалася пара, ми почули, як ніби пробігло багато людей, які кричать. Я спочатку подумала, що це як під час перерви діти просто бігають. Я вийшла в коридор і побачила дим, який йшов з третього поверху. Забігла у кабінет й кажу: "У нас пожежа!". Викладачка вибігла і сказала: "Ми горимо!". Вона сказала взяти речі і вийти, щоб спробувати якось вибратися", – згадала дівчина.

Пожежа в коледжі в Одесі

Студенти взяли свої речі і спробували вибратися з будівлі. Коли вони спускалися по сходах, то було дуже спекотно і чорний дим огорнув третій поверх. Вони вирішили повернутися назад в кабінет і закрити щільно двері. При цьому викладачка зателефонувала в пожежну службу, щоб їх врятували.

Студенти помітили, що через двері почав просочуватися чорний їдкий дим. Одна зі студенток почала панікувати, вона відкрила вікно і хотіла вистрибнути з нього, але її схопили за ноги і сказали, що не потрібно цього робити.

Спочатку люди чекали допомоги, але дим почав все більше заповнювати кабінет. При цьому в кабінеті було складно дихати. Студенти взяли воду полили свої шапки і почали дихати через них.

"Коли кабінет був весь в диму, я розуміла, що все, вже дихати нічим, я почала молитися Богу. Я йому кричала: "Господи, спаси всіх, хто тут в кабінеті, тому що я не знаю, як вийти", – розповіла дівчина.

Пізніше вона побачила через вікно полум'я, яке йшло з третього поверху. Один студент запропонував вилізти у вікно, щоб їх побачили. Вони тримали хлопця за ноги. Але під їх вікнами не було нікого, були рятувальники, які гасили пожежу, але машин з драбинами не було.

Дівчина хотіла подзвонити і попрощатися з мамою, але через дим в телефоні нічого неможливо було розглянути.

У цьому момент під'їхала машина з драбиною, по якій спустилися студенти. Останньою з кабінету вибралася викладачка. Коли всі вже були на вулиці, то загорівся четвертий поверх.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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