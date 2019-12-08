"Господи, врятуй всіх!" Студентка, що вижила, розповіла страшні подробиці про пожежу в Одесі

Студентка одеського коледжу, в якому сталася масштабна смертельна пожежа, поділилася подробицями трагедії.
Відео її розповіді опубліковано в Facebook-групі "Підслухано Одеса". Дівчина розповіла, що у той день перша пара була на п'ятому поверсі. На перерві студенти спустилися на четвертий поверх, де була викладачка і ще п'ять осіб (щоб подивитися відео, доскролльте докінця).
"Коли почалася пара, ми почули, як ніби пробігло багато людей, які кричать. Я спочатку подумала, що це як під час перерви діти просто бігають. Я вийшла в коридор і побачила дим, який йшов з третього поверху. Забігла у кабінет й кажу: "У нас пожежа!". Викладачка вибігла і сказала: "Ми горимо!". Вона сказала взяти речі і вийти, щоб спробувати якось вибратися", – згадала дівчина.
Пожежа в коледжі в Одесі
Студенти взяли свої речі і спробували вибратися з будівлі. Коли вони спускалися по сходах, то було дуже спекотно і чорний дим огорнув третій поверх. Вони вирішили повернутися назад в кабінет і закрити щільно двері. При цьому викладачка зателефонувала в пожежну службу, щоб їх врятували.
Студенти помітили, що через двері почав просочуватися чорний їдкий дим. Одна зі студенток почала панікувати, вона відкрила вікно і хотіла вистрибнути з нього, але її схопили за ноги і сказали, що не потрібно цього робити.
Спочатку люди чекали допомоги, але дим почав все більше заповнювати кабінет. При цьому в кабінеті було складно дихати. Студенти взяли воду полили свої шапки і почали дихати через них.
"Коли кабінет був весь в диму, я розуміла, що все, вже дихати нічим, я почала молитися Богу. Я йому кричала: "Господи, спаси всіх, хто тут в кабінеті, тому що я не знаю, як вийти", – розповіла дівчина.
Пізніше вона побачила через вікно полум'я, яке йшло з третього поверху. Один студент запропонував вилізти у вікно, щоб їх побачили. Вони тримали хлопця за ноги. Але під їх вікнами не було нікого, були рятувальники, які гасили пожежу, але машин з драбинами не було.
Дівчина хотіла подзвонити і попрощатися з мамою, але через дим в телефоні нічого неможливо було розглянути.
У цьому момент під'їхала машина з драбиною, по якій спустилися студенти. Останньою з кабінету вибралася викладачка. Коли всі вже були на вулиці, то загорівся четвертий поверх.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
пожежа розгорілася вдень 4 грудня. Вогонь проник майже на всі поверхи. В результаті НП за неофіційними даними загинули від 10 до 15 осіб.
OBOZREVATEL вдалося поспілкуватися зі свідком перших хвилин пожежі. Він розповів, як рятувалися діти.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що і привело до проблем з проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Одесити масово здавали свою кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
Згодом в місті провели акцію "Халатність вбиває".
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