Норми будівництва треба осучаснювати для безпеки та комфортного життя людей

У цьому розділі відвідувачі сайту самі генерують контент. Редакція «Обозревателя» не несе відповідальності за цей контент.

У 2017 році ми активно почали цю роботу і продовжуємо зараз. Оновлення ДБН - це одне із головних завдань Мінрегіону, яке поставив віце-прем’єр Геннадій Зубко. І зміни у нормуванні повинні бути направлені на покращення якості життя людей. За рік роботи над оновленням ДБН ми провели понад 80 круглих столів. До нас надійшло більше 500 пропозицій змін, і вони були усі опрацьовані. Іноді важко об'єднати думку громадськості та бізнесу – на жаль, далеко не всі пропозиції корелюються з інтересами людей, тому часто це гарячі дискусії і дуже напружені діалоги з громадськістю, які, бувало, доходили до пікетів і демонстрацій під стінами міністерства. Але за підсумком це давало позитивний результат. Зроблена велика робота багатьох організацій, експертів, представників громадськості, яким я дуже вдячний за це. І ця робота продовжується, тому запрошую приєднуватися! Ми готові до співпраці!

Наведу декілька прикладів, що ми хочемо змінити в ДБН:

- ввести поняття «блакитна лінія», що буде обмежувати висоту забудови у містах - це повинно вирішити проблеми хаотичної забудови за висотністю.

- скасувати обов’язкову норму проектування сміттєпроводів у багатоповерхівках, а також унормувати підземний і вакуумний спосіб збору побутових відходів (це питання взагалі відсутнє в ДБН) - це прискорить перехід на роздільний збір сміття.

- дозволити вбудову дитячих садків у житлові будинки - це дозволить зменшити диспропорцію між житловим будівництвом та соціальною забудовою, зокрема будівництвом дитсадків.

- дозволити проектувати сполучені ліфти з житлової частини будинку до підземного паркінгу - це зручність для мешканців будинку.

- розширити обов'язкові норми забезпечення безбар'єрного доступу для людей з інвалідністю у житловому просторі - тактильні поверхні, пониження бордюрів тощо.

Та багато-багато інших важливих і термінових питань. Тому дуже вдячний за підтримку термінового осучаснення ДБН прем’єр-міністру Володимиру Гройсману. Минулого тижня він провів важливу нараду щодо ДБН за участі профільних спеціалістів, архітекторів, експертів. Маю надію, що за підтримки процес узгодження та затвердження оновлених ДБН буде прискорено. Це важливо.

Як сказав прем’єр: «Треба швидко позбуватися «радянщини» в містобудуванні». Повністю з цим згоден. В цілому, завдяки оновленню ДБН, ми плануємо на 90% прибрати всі проблемні питання. Але норми повинні постійно удосконалюватися. Вони як живий організм, адже постійно з’являються нові технології та більш сучасні рішення. Тому і ДБН не можуть бути прийняті раз і назавжди, вони потребують постійних переглядів, змін та удосконалень. Це процес, і після прийняття нової редакції ДБН починається новий виток переглядів та змін.

Ми завжди відкриті і готові до співпраці та обговорення будь-яких пропозицій. Закликаємо всіх небайдужих приєднуватися до роботи, яка має робитися лише спільно. Тоді зможемо отримати бажаний збалансований результат!