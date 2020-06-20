У Львові п'яний водій напав на поліцейських і покусав їх

У Львові п'яний водій BMW накинувся на двох правоохоронців і вдарив в обличчя одного з них, а другого покусав.

Інцидент трапився приблизно о 18:00 у п'ятницю, 19 червня, на вулиці Караджича. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Львівської області у Facebook, публікуючи фото з місця подій.

Зазначається, що патрульні зупинили BMW, водій якого мав ознаки сильного алкогольного сп'яніння. У салоні авто, під кермом, лежала одна порожня пляшка з-під алкоголю і ще одна невідкрита.

Поліцейські запропонували чоловікові пройти перевірку на вміст в організмі алкоголю, але той відмовився і почав вести себе агресивно.

У Львові нетверезий водій вкусив патрульного за руку (Facebook Патрульної поліції Львівської області)

"33-річний львів'янин під час затримання вчинив опір і покусав поліцейського за руку, а другого вдарив головою в обличчя. Чоловіка супроводили до відділу поліції", – йдеться в повідомленні.

В авто правопорушника знайшли алкоголь (Facebook Патрульної поліції Львівської області)

У відомстві додали, що поліцейським довелося звернутися за медичною допомогою. А на порушника склали адмінпротокол за керування автомобілем в стані алкогольного сп'яніння.

Також чоловікові загрожує відповідальність за ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків) ККУ. Підкреслимо, що санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін.

Скриншот повідомлення (Facebook Патрульної поліції Львівської області)

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 червня поліція Львова оперативно затримала хлопця, підозрюваного у зґвалтуванні в парку 12-річного хлопчика.