Сьогодні завдяки мобільному телефону у нас є можливість завжди бути на зв’язку. Та коли абонент тривалий час відсутній, це викликає занепокоєння. Добре, якщо за кілька годин людина знаходиться та пояснює причину свого тимчасового зникнення. А якщо ні? Що робити у такому разі?

Кожна хвилина на рахунку

У першу чергу, зв’язатись зі знайомими, родичами, які можуть володіти інформацією про місцезнаходження людини.

Зателефонувати до місць, де людина могла затриматись чи куди, швидше за все, прямувала би в тій чи іншій ситуації (затрималась на роботі, поїхала до друзів у інше місто, перебуває на лікуванні, про яке не хотіла повідомляти оточуючих тощо).

Новини Як вберегтися від неправомірних дій колекторів

Зателефонувати до швидкої допомоги за номером 103, до медичних закладів для отримання інформації про осіб, які поступили на госпіталізацію.

Звернутися до поліції за номером 102 та зателефонувати на гарячу лінію за безкоштовним номером 0 800 500 202, де вам допоможуть скласти план подальших дій та приймуть заявку про зниклу особу.

Якщо людина зникла за містом чи в селі, також можна самостійно організувати пошукові групи. Необхідно враховувати особливості місцевості. Зокрема, якщо поруч є ліс, слід обстежити прилеглу територію з гучномовцем; якщо є водойми, потрібно звертатись до водолазів.

Новини Як не стати жертвою квартирних аферистів

Їх шукає поліція

Щоб повідомити про зниклу людину, необхідно оформити заяву до поліції (повідомлення про зникнення приймається в день звернення усно чи письмово).

В повідомленні потрібно надати детальні відомості про зниклу особу. Зокрема, паспортні дані, опис зовнішності з особливими прикметами (наявність татуювань та шрамів, також у що була вдягнена людина на момент зникнення тощо) та інші відомості, що можуть допомогти у пошуках (номер мобільного телефона, дані про автомобіль та інше).

Міністерство внутрішніх справ створило загальну базу безвісті зниклих https://wanted.mvs.gov.ua/ . Портал розшуку МВС також містить інформацію щодо загублених речей, зброї, має базу неопізнаних трупів та базу осіб, що не можуть надати інформацію про себе (зниклі діти, хворі та літні люди, що мають складності з власною ідентифікацією).

Коли людина вважається безвісно відсутньою

Відсутність людини за місцем постійного проживання або коли її місцезнаходження невідоме створює певні труднощі. Кредитори не можуть стягнути борг, подружжя – укласти шлюб, утриманці – отримати допомогу тощо. Якщо людина статусу безвісно зниклої, її родичі не можуть навіть оформити субсидію, якщо ця особа зареєстрована разом з ними.

Відповідно до ст. 43 Цивільного кодексу України, фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування.

Хто може подати заяву

Заяву про визнання фізичної особи безвісно відсутньою може подати будь-яка особа, яка перебуває із цим суб’єктом у матеріально-правових відносинах і заінтересована у зміні його правового статусу.

Таким чином, заявниками можуть бути, наприклад, чоловік, дружина, батьки, діти, кредитори тощо фізичної особи, місцеперебування якої невідоме, якщо їм це необхідно для здійснення та захисту їх суб’єктивних прав та інтересів. У випадках та порядку, передбачених законом, заявником може бути і прокурор.

Збираємо докази

Заява про визнання людини безвісно відсутньою подається до суду за місцем проживання заявника або за останнім відомим місцем проживання (перебування) особи, місцеперебування якої невідоме або за місцезнаходженням майна цієї людини.

Зацікавлені особи повинні надати докази того, що вони зробили все можливе для встановлення місця перебування зниклої людини. Скажімо, запитували родичів, знайомих, направляли запити, був оголошений розшук тощо.

Потрібно також вказати обґрунтувати причини, через які необхідно визнати громадянина безвісно відсутнім. Наприклад, його майно може бути знищене, розкрадене, утриманці перебувають у важкому матеріальному становищі тощо.

Якщо безвісно відсутній знайшовся

Коли особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з’являється, їй необхідно звернутись до суду з заявою про скасування рішення про визнання безвісно відсутньою.

Якщо потрібна юридична допомога

Визнання особи безвісно відсутньою є складною, з моральної точки зору, процедурою, особливо для її близьких та рідних. Але це потрібно робити, щоб майно та права, які людина мала за життя, були під захистом, наглядом чи перейшли до належних спадкоємців.

Якщо вам потрібна юридична консультація, можна звернутися до одного з центрів або бюро правової допомоги, адреси та номери телефонів яких можна знайти на сайті системи безоплатної правової допомоги за адресою https://legalaid.gov.ua/. Правову консультацію можна отримати за безкоштовним номером 0 800 213 103. А ще – зайти на довідково-інформаційну платформу правових консультацій WikiLegalAid за адресою https://wiki.legalaid.gov.ua/.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал