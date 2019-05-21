Анализируя причины расторжения браков, вынуждена признать, что бытовые проблемы, в том числе и неудовлетворительные жилищные условия, включая невозможность их улучшения, лидируют в этом списке причин.
Конечно, отсутствие нормальных жилищных условий не может стать самостоятельной причиной для развода. Но когда речь заходит о молодой семье, вынужденной проживать на одной жилплощади с родителями, а иногда и с родителями родителей, определенно, это может стать основополагающим в принятии решения прекратить существование семьи со всеми вытекающими последствиями: раздел имущества, включая нажитые долги, взыскание алиментов на детей, а иногда и на одного из супругов, споры по поводу того, кто же будет иметь больше прав на детей.
Жилье для молодой семьи
АиФ
В одной из своих публикаций о "новых смыслах" я уже писала об острой необходимости создания на законодательном уровне государственной семейной политике, приоритетом которой должны стать: утверждение традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, создание условий для обеспечения семейного благополучия, ответственного материнства и отцовства, повышения авторитета родителей в семье и обществе и поддержания социальной устойчивости каждой семьи.
И одной из основных задач в данной политике должна стать задача по созданию механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Уверена, что решая лишь одну эту задачу, появятся все предпосылки для значительного снижения количества разводов, а также для защиты прав и законных интересов детей на участие обоих родителей в их жизнях.
Считаю, что подобная задача должна в себя включать:
создание механизмов льготного ипотечного кредитования для молодых семей и семей с детьми, самостоятельно приобретающих жилье;
оказание государственной помощи в улучшении жилищных условий молодых семей;
развитие системы доступного арендного и социального жилья для многодетных и молодых семей;
обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе в рамках государственно-частного партнерства;
предоставление многодетным семьям земельных участков;
совершенствование законодательства Украины в части обеспечения прав детей на жилое помещение при расторжении брака.
Но наряду с этой основной задачей придется решать и другие, не менее важные задачи в рамках государственной семейной политики, не обозначив которые, мы рискуем потерять украинскую семью как фундаментальную основу государственности.
Далі буде.
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