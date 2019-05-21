Анализируя причины расторжения браков, вынуждена признать, что бытовые проблемы, в том числе и неудовлетворительные жилищные условия, включая невозможность их улучшения, лидируют в этом списке причин.

Конечно, отсутствие нормальных жилищных условий не может стать самостоятельной причиной для развода. Но когда речь заходит о молодой семье, вынужденной проживать на одной жилплощади с родителями, а иногда и с родителями родителей, определенно, это может стать основополагающим в принятии решения прекратить существование семьи со всеми вытекающими последствиями: раздел имущества, включая нажитые долги, взыскание алиментов на детей, а иногда и на одного из супругов, споры по поводу того, кто же будет иметь больше прав на детей.

Жилье для молодой семьи АиФ

В одной из своих публикаций о "новых смыслах" я уже писала об острой необходимости создания на законодательном уровне государственной семейной политике, приоритетом которой должны стать: утверждение традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, создание условий для обеспечения семейного благополучия, ответственного материнства и отцовства, повышения авторитета родителей в семье и обществе и поддержания социальной устойчивости каждой семьи.

Новини Новые смыслы в формировании системы государственной семейной политики

И одной из основных задач в данной политике должна стать задача по созданию механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Уверена, что решая лишь одну эту задачу, появятся все предпосылки для значительного снижения количества разводов, а также для защиты прав и законных интересов детей на участие обоих родителей в их жизнях.

Считаю, что подобная задача должна в себя включать:

создание механизмов льготного ипотечного кредитования для молодых семей и семей с детьми, самостоятельно приобретающих жилье;

оказание государственной помощи в улучшении жилищных условий молодых семей;

развитие системы доступного арендного и социального жилья для многодетных и молодых семей;

обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе в рамках государственно-частного партнерства;

предоставление многодетным семьям земельных участков;

совершенствование законодательства Украины в части обеспечения прав детей на жилое помещение при расторжении брака.

Новини Новые смыслы в свете грядущих парламентских выборов

Но наряду с этой основной задачей придется решать и другие, не менее важные задачи в рамках государственной семейной политики, не обозначив которые, мы рискуем потерять украинскую семью как фундаментальную основу государственности.

Далі буде.

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