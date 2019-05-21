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Наталія Горбаль
Наталія Горбаль
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Отсутствие жилья и развод: связь, которую государство способно разорвать

5.7тЧитати матеріал російською

Анализируя причины расторжения браков, вынуждена признать, что бытовые проблемы, в том числе и неудовлетворительные жилищные условия, включая невозможность их улучшения, лидируют в этом списке причин.

Конечно, отсутствие нормальных жилищных условий не может стать самостоятельной причиной для развода. Но когда речь заходит о молодой семье, вынужденной проживать на одной жилплощади с родителями, а иногда и с родителями родителей, определенно, это может стать основополагающим в принятии решения прекратить существование семьи со всеми вытекающими последствиями: раздел имущества, включая нажитые долги, взыскание алиментов на детей, а иногда и на одного из супругов, споры по поводу того, кто же будет иметь больше прав на детей.

Жилье для молодой семьи

Жилье для молодой семьи

АиФ

Новини
Новые "семейные" смыслы в реформировании образования

В одной из своих публикаций о "новых смыслах" я уже писала об острой необходимости создания на законодательном уровне государственной семейной политике, приоритетом которой должны стать: утверждение традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, создание условий для обеспечения семейного благополучия, ответственного материнства и отцовства, повышения авторитета родителей в семье и обществе и поддержания социальной устойчивости каждой семьи.

Новини
Новые смыслы в формировании системы государственной семейной политики

И одной из основных задач в данной политике должна стать задача по созданию механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Уверена, что решая лишь одну эту задачу, появятся все предпосылки для значительного снижения количества разводов, а также для защиты прав и законных интересов детей на участие обоих родителей в их жизнях.

Новини
Новые смыслы: правовая грамотность и семейная жизнь

Считаю, что подобная задача должна в себя включать:

создание механизмов льготного ипотечного кредитования для молодых семей и семей с детьми, самостоятельно приобретающих жилье;

оказание государственной помощи в улучшении жилищных условий молодых семей;

развитие системы доступного арендного и социального жилья для многодетных и молодых семей;

обеспечение жильем многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе в рамках государственно-частного партнерства;

предоставление многодетным семьям земельных участков;

совершенствование законодательства Украины в части обеспечения прав детей на жилое помещение при расторжении брака.

Новини
Новые смыслы в свете грядущих парламентских выборов

Но наряду с этой основной задачей придется решать и другие, не менее важные задачи в рамках государственной семейной политики, не обозначив которые, мы рискуем потерять украинскую семью как фундаментальную основу государственности.

Далі буде.

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Автор
Наталія ГорбальНаталія Горбаль
Місце
Україна
Тег
Шлюбна угода
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Столяренко Олександр
Столяренко Олександр
Здесь нет связи. Дело просто в моральном гниении человечества в целом и украинцев в частности. Если кто забыл то до сталинских индустриализаций и вообще до госпереворота октябрьского в 1917 большинство населения тогдашней Малороссии было сельским, женились рано, жена шла в дом к своему мужу который жил с родителями. Были и отделения но они считались явлением позорящим и детей уходящих от родителей, и родителей, воспитавших таких детей. Отсюда кстати и идут корни рассказов о злых свекрухах и несчастных невистках. Короче говоря менее ста лет назад, и далее вглубь, всю историю укранского народа, жили большими семьями, с родителями вместе, было по 5-10 детей, и разводов никаких никто и не знал. А государство наше как бы увы не загнулось в ближайшее время и дэфолта не произошло с замашками этими Коломойского на Приват...а вы тут фантазируете о квартирах.....никто их никому не даст просто так.
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