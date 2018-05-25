У Європі заборонили фотографувати людей: що це означає

25 травня 2018 року на всій території ЄС набули чинності нові правила поводження з персональними даними - закон General Data Protection Regulation (GDPR). Один з розділів GDPR стосується публікації зображень третіх осіб. Тепер для цього потрібна їхня згода.

Що це означає на практиці? Якщо ви помітили своє обличчя у фотогалереї публічного заходу (це не стосується приватних дружніх вечірок) в соціальних мережах або в іншому місці, але при цьому ви чітко знаєте, що вас не попередили, що будуть фотографувати або ви не погодилися на це, і точно не бажаєте публікації цих фото, ви маєте повне право зв'язатися з організатором заходу і просити про вилучення фото з місця публікації.

Фото pixabay.com

Нові правила можуть відчутно вплинути на фотографію, особливо вуличну. На такі знімки часто потрапляють різні люди, навіть не підозрюючи про це. Виходить, що тепер у кожного з них автор фото повинен запитати дозволу?

Управління Комісара із захисту інформації та даних у своїх роз'ясненнях наголошує на тому, що у випадку з вуличною фотографією на не постановоковий знімок можуть потрапити люди, які перебувають у громадських місцях. У цій ситуації згідно зі ст. 5 Закону про захист даних, він не буде застосовуватися, якщо такі фото (тобто, згідно з буквою закону, обробка персональних даних) використовуватимуться фотографом виключно для особистої діяльності.

Будь-яка інша обробка цього зображення вже підпадає під дію закону. І термін "обробка" в даній ситуації передбачає збір, запис і збереження персональної інформації - тобто будь-яких даних, що стосуються ідентифікованої людині.

На практиці це означає, що якщо фотограф зробить фото, на якому можна ідентифікувати людину десь у громадському місці, і опублікує ту саму фотографію, то до його дії підпадатимуть під закон. У випадку з виставкою фотографій правила будуть іншими.

При цьому, кожен випадок має оцінюватися окремо залежно від того, чи була зроблена фотографія у громадському місці, чи є людина на ній публічною особою, а саме фото - загальнодоступним, чи було воно зроблене під час публічного заходу.

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Для того, щоб при публікації зображення фотограф не порушив закон, йому треба отримати згоду суб'єкта - того, хто на цьому фото. У законі конкретно не вказано, що ця згода має бути в письмовій формі. Але в управлінні Комісара зазначають, що вона має включати якусь позитивну дію, яка доводить, що суб'єкт дійсно не проти. І письмова згода - найбільш практичний і безпечний формат.

Якщо ж фотограф не може отримати таку згоду, а фото опублікувати все одно хоче, то зображення людей треба розмити, радять в Управлінні.

Якщо фотограф порушив правила і на нього надійшла скарга, від нього можуть вимагати компенсацію або змусити видалити фото, опубліковане онлайн (але заходи, які можуть бути вжиті щодо автора фото, визначаються залежно від конкретного випадку).

Раніше OBOZREVATEL розповідав про прості правила, які дозволять захистити свої дані в соціальних мережах.