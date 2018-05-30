Адвокат Насірова: проти прокурорів САП відкрито декілька кримінальних справ

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Симків і Андрій Перов повинні бути допитані в рамках декількох кримінальних справ, які були порушені проти них щодо справи Романа Насірова. У зв'язку з цим захист Насірова заявив відвід прокурорам. Про це сьогодні заявив захисник Насірова, Любомир Дроздовський після завершення судового засідання у Шевченківському районному суді м.Києва.

"Прокурори, які беруть участь в судовому засіданні (Роман Симків і Андрій Перов - ред.) повинні бути допитані в рамках кримінальних проваджень. У разі належного збору доказів вони потенційно можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за незаконні дії, які були вчинені в рамках досудового розслідування у справі Романа Насірова ", - заявив Дроздовський.

За словами захисника, мова йде про дії прокурорів САП на етапі слідства в справі Насірова. В тому числі, про незаконне вручення підозри, незаконні обов'язки, покладені на Насірова та інші процесуальні порушення.

На думку захисника Насирова, у зв'язку з відкриттям кримінальних справ проти прокурорів САП, самовідвід прокурорів Симківа і Перова повинен був відбутися на самому початку судового процесу.

"Прокурори повинні були взяти самовідвід відразу, на початку розгляду справи Романа Насірова в суді. Оскільки вони цього не зробили, сьогодні сторона захисту заявила про відвід прокурорів", - пояснив Дроздовський.

Нагадаємо, справу Романа Насірова розглядається колегією суддів Шевченківського районного суду м.Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колегія суддів Апеляційного адміністративного суду м.Києва офіційно звернулася до Генпрокуратури та Вищої ради правосуддя з заявою про те, що НАБУ і САП чинять тиск на суд у справі Насирова і втручаються в процес здійснення правосуддя.

Нагадаємо, 30 листопада 2017 року Окружний адміністративний суд Києва встановив, що глава Державної фіскальної служби Роман Насиров не може відмовитися погоджувати надання відстрочки сплати податків за поданням підлеглих.