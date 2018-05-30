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Адвокат Насирова: против прокуроров САП открыто несколько уголовных дел

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Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Сымкив и Андрей Перов должны быть допрошены в рамках нескольких уголовных дел, которые были возбуждены против них относительно дела Романа Насирова. В связи с этим защита Насирова заявила отвод прокурорам.

Об этом сегодня заявил защитник Насирова Любомир Дроздовский после завершения судебного заседания Шевченковского районного суда г. Киева.

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"Прокуроры, которые участвуют в судебном заседании (Роман Сымкив и Андрей Перов – ред.), должны быть допрошены в рамках уголовных производств. В случае надлежащего сбора доказательств они потенциально могут быть привлечены к уголовной ответственности за те незаконные действия, которые были совершены в рамках досудебного расследования в деле Романа Насирова", - заявил Дроздовский.

По словам защитника, речь идет о действиях прокуроров САП на этапе следствия в деле Насирова. В том числе о незаконном вручении подозрения, незаконных обязанностях, возложенных на его подзащитного и других процессуальные нарушениях.

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По мнению адвоката, в связи с открытыми уголовными делами самоотвод прокуроров САП Сымкива и Перова должен был состояться в самом начале судебного процесса.

"Прокуроры должны были взять самоотвод сразу, в начале рассмотрения дела Романа Насирова в суде. Поскольку они этого не сделали, сегодня сторона защиты заявила об отводе прокуроров", - пояснил Дроздовский.

Напомним, дело Романа Насирова рассматривается коллегией судей Шевченковского районного суда г. Киева.

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Как сообщал OBOZREVATEL, коллегия судей Апелляционного административного суда г. Киева официально обратилась в Генпрокуратуру и Высший совет правосудия с заявлением о том, что НАБУ и САП оказывают давление на суд в деле Насирова и вмешиваются в процесс совершения правосудия.

30 ноября 2017 года Окружной административный суд Киева установил, что глава Государственной фискальной службы Роман Насиров не может отказаться согласовывать предоставления отсрочки уплаты налогов по представлению подчиненных.

Персона
Роман Насиров
Место
Украина
Объекты
Специализированная антикоррупционная прокуратурасудНАБУ
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