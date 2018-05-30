Адвокат Насирова: против прокуроров САП открыто несколько уголовных дел

Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры Роман Сымкив и Андрей Перов должны быть допрошены в рамках нескольких уголовных дел, которые были возбуждены против них относительно дела Романа Насирова. В связи с этим защита Насирова заявила отвод прокурорам.

Об этом сегодня заявил защитник Насирова Любомир Дроздовский после завершения судебного заседания Шевченковского районного суда г. Киева.

"Прокуроры, которые участвуют в судебном заседании (Роман Сымкив и Андрей Перов – ред.), должны быть допрошены в рамках уголовных производств. В случае надлежащего сбора доказательств они потенциально могут быть привлечены к уголовной ответственности за те незаконные действия, которые были совершены в рамках досудебного расследования в деле Романа Насирова", - заявил Дроздовский.

По словам защитника, речь идет о действиях прокуроров САП на этапе следствия в деле Насирова. В том числе о незаконном вручении подозрения, незаконных обязанностях, возложенных на его подзащитного и других процессуальные нарушениях.

По мнению адвоката, в связи с открытыми уголовными делами самоотвод прокуроров САП Сымкива и Перова должен был состояться в самом начале судебного процесса.

"Прокуроры должны были взять самоотвод сразу, в начале рассмотрения дела Романа Насирова в суде. Поскольку они этого не сделали, сегодня сторона защиты заявила об отводе прокуроров", - пояснил Дроздовский.

Напомним, дело Романа Насирова рассматривается коллегией судей Шевченковского районного суда г. Киева.

Как сообщал OBOZREVATEL, коллегия судей Апелляционного административного суда г. Киева официально обратилась в Генпрокуратуру и Высший совет правосудия с заявлением о том, что НАБУ и САП оказывают давление на суд в деле Насирова и вмешиваются в процесс совершения правосудия.

30 ноября 2017 года Окружной административный суд Киева установил, что глава Государственной фискальной службы Роман Насиров не может отказаться согласовывать предоставления отсрочки уплаты налогов по представлению подчиненных.