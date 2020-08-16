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Названо найкращу їжу для гарного настрою

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Психологія
1,2 т.
Названо найкращу їжу для гарного настрою

Найкращою для підтримки гарного настрою є середземноморська дієта. Також необхідно уникати переїдання.

Про це заявила глава Міжнародного товариства досліджень у галузі харчової психіатрії професор Феліче Джака в ефірі радіопередачі The Foof Preogramme.

Так, за словами фахівця, здорове збалансоване харчування може посприяти зниженню рівня тривожності та депресії.

При цьому продукти з великою кількістю жирів і цукру, навпаки, погіршують настрій.

Середземноморська дієта відома як один з варіантів здорового харчування. Вона являє собою комплекс харчових звичок і принципів, яких зазвичай дотримуються люди Середземномор'я.

Найкращою для підтримки гарного настрою є середземноморська дієта

Найкращою для підтримки гарного настрою є середземноморська дієта Pixabay

Що включає в себе середземноморська дієта?

  • Висока частка в раціоні свіжих фруктів, овочів, картоплі, бобів, насіння, горіхів.

  • Хліб, макаронні вироби та інші продукти на основі зернових культур.

  • Молочні продукти, як правило, сир і йогурт.

  • Відмова від вживання яєць або до 4 яєць на тиждень.

  • Оливкова олія та інші джерела жирів, які не є жирними кислотами, є головним джерелом енергії, даючи до 35% всіх калорій.

  • Риба і птах – від малих до середніх кількостей.

  • М'ясо тварин – в малих кількостях.

  • Помірне споживання червоного вина, в основному, з їжею.

  • Активний спосіб життя.

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