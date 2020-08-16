Названо найкращу їжу для гарного настрою

Найкращою для підтримки гарного настрою є середземноморська дієта. Також необхідно уникати переїдання.
Про це заявила глава Міжнародного товариства досліджень у галузі харчової психіатрії професор Феліче Джака в ефірі радіопередачі The Foof Preogramme.
Так, за словами фахівця, здорове збалансоване харчування може посприяти зниженню рівня тривожності та депресії.
При цьому продукти з великою кількістю жирів і цукру, навпаки, погіршують настрій.
Середземноморська дієта відома як один з варіантів здорового харчування. Вона являє собою комплекс харчових звичок і принципів, яких зазвичай дотримуються люди Середземномор'я.
Найкращою для підтримки гарного настрою є середземноморська дієта Pixabay
Висока частка в раціоні свіжих фруктів, овочів, картоплі, бобів, насіння, горіхів.
Хліб, макаронні вироби та інші продукти на основі зернових культур.
Молочні продукти, як правило, сир і йогурт.
Відмова від вживання яєць або до 4 яєць на тиждень.
Оливкова олія та інші джерела жирів, які не є жирними кислотами, є головним джерелом енергії, даючи до 35% всіх калорій.
Риба і птах – від малих до середніх кількостей.
М'ясо тварин – в малих кількостях.
Помірне споживання червоного вина, в основному, з їжею.
Активний спосіб життя.
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