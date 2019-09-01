Свята та пам'ятні дати вересня: що відзначається

1 вересня

1 вересня Україна і весь світ відзначають такі свята, як День підприємця України, День знань і День нафтовика.

До Дня Знань OBOZREVATEL підготував найкращі привітання зі святом.

День знань АіФ

В цей день народився радянський і російський кіноактор Сергій Гармаш, відомий завдяки ролям у фільмах "Ворошиловський стрілок" і "Полювання на піранью".

Головні свята вересня

У цьому місяці святкується День знань – початок навчального року 1 вересня.

8 вересня ЗМІ всього світу святкуватимуть Міжнародний день солідарності журналістів, а 13 вересня на українців чекає таке свято, як День програміста.

У другу суботу місяця, 14 вересня, відзначається слов'янський Новий рік. А Україна в той же день святкує День Українського кіно.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв прогноз погоди на вересень-2019, а також підготував детальний гороскоп на вересень для кожного з знаків Зодіаку.

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