Свята та пам'ятні дати вересня: що відзначається

1 вересня
1 вересня Україна і весь світ відзначають такі свята, як День підприємця України, День знань і День нафтовика.
До Дня Знань OBOZREVATEL підготував найкращі привітання зі святом.
День знань
АіФ
В цей день народився радянський і російський кіноактор Сергій Гармаш, відомий завдяки ролям у фільмах "Ворошиловський стрілок" і "Полювання на піранью".
Головні свята вересня
У цьому місяці святкується День знань – початок навчального року 1 вересня.
8 вересня ЗМІ всього світу святкуватимуть Міжнародний день солідарності журналістів, а 13 вересня на українців чекає таке свято, як День програміста.
У другу суботу місяця, 14 вересня, відзначається слов'янський Новий рік. А Україна в той же день святкує День Українського кіно.
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