День почерку: що може сказати про людину її манера писати

У суботу, 23 січня, в світі відзначається День почерку, або День ручного письма. Це свято 1977 року з'явилося завдяки ініціативі Асоціації виробників письмового приладдя, яка закликала пам'ятати про унікальність і важливість рукописного тексту кожної людини. Крім того, цього дня 1737 року народився Джон Хенкок, знаменитий державний діяч США, який першим поставив свій підпис під Декларацією Незалежності.

Наразі вважається, що за почерком можна визначити характер людини. Цим займається спеціальна наука – графологія. А в криміналістиці існує судове почеркознавство, присвячене дослідженню почерку для вирішення завдань судекспертизи. OBOZREVATEL розповідає, що можна дізнатися про людину, ознайомившись з її манерою письма.

Рівний почерк є ознакою сильної волі, спокою та холоднокровності.

Тремтячий, невпевнений почерк часто буває в людей, емоційно нестабільних або тих, хто має проблеми з алкоголем.

Невеликий нахил букв вправо, близько 20-30 градусів, вважається ознакою людини, яка воліє висловлювати свої почуття відкрито.

Нахил близько 50-60 градусів може говорити про схильність заводити романи і надзвичайну комунікабельність.

Істотний нахил вліво означає схильність до раптових і сильних емоцій.

Якщо людина пише без нахилу, вертикально, їй, ймовірно, притаманний баланс емоцій і розсудливості, аналіз обставин і продумані рішення.

Рівний горизонтальний рядок до кінця сторінки означає, що людина має врівноважений характер і не втрачає самовладання через дрібні проблеми.

Рядок іде вгору – ознака оптиміста. Вниз – песиміста і скептика.

Нерівний рядок може говорити про те, що людина схильна до перепадів настрою і є важко адаптованою. Їй нелегко виконати роботу, яка потребує уваги й детального дотримання правил.

Округлі літери є ознакою того, що людина відкрита для співпраці та компромісів. А вугласті означають схильність до суперництва.

Дрібні літери – ознака стриманості та неагресивності. Дрібний щільний почерк, який важко читати, може свідчити про скритність та іноді скупість.

Великі літери – ознака емоційності, іноді навіть агресивності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені встановили, що порушення почерку може бути ознакою захворювань, як правило, нервової системи.