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/Дієта і фітнес

Зриви при схудненні: дієтолог назвала основну причину

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Відомий дієтолог Світлана Фус розповіла про основну причину зриву під час дієти.

Подробицями вона поділилася на своїй сторінці в Instagram. Так, експерт зазначила, що найчастіше зриви відбуваються у тих, хто недоїдає.

"Часто зриви відбуваються у тих, хто сидить на низькокалорійній дієті, простіше кажучи — недоїдає. Організму не вистачає поживних речовин, і він прагне заповнити дефіцит. Наприклад, тиждень людина, як зразковий кролик, жує одні листя салату, а на восьмий день з ревом тигра накидається на м'ясо і тістечка. Або вирішує день посидіти на кефірі, а ближче до ночі не витримує і спустошує холодильник. Тому, щоб витримати дієту до кінця, потрібно харчуватися так, щоб не відчувати голод", — розповіла Фус.

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Зриви при схудненні: дієтолог назвала основну причину

Фото: edinstvennaya.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Фус розповіла, що хронічний дефіцит йоду є причиною ожиріння, тому потрібно тримати вміст цієї речовини в організмі в нормі, щоб не товстіти.

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Особа
Світлана Фус
Місце
Україна
Теги
диетасхуднення
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Шестакова Марина
Шестакова Марина
Мoя 6лaгодapнocть тoму, ктo пoказaл мнe этот caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁6fmkz3 Простo прoйдя oпpoс пoлучилa пoчти пoлyгoдовyю зарплату)) Пoльзуйтeсь, покa еще еcть вoзмoжность=)
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