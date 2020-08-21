Які продукти не можна їсти під час схуднення: дієтологиня назвала список

Дієтологиня розповіла, які продукти не можна їсти під час схуднення. Фото: Factroom
Українська дієтологиня Ольга Усенко назвала список основних продуктів, які не можна їсти під час схуднення.
Перелік експертка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. За її словами, на правильне раціональне харчування потрібно переходити поступово, не варто відмовлятися одразу від усіх продуктів.
"Свідомість людини не може перебудуватися за день, але поступово змінити свій раціон і підхід до їжі можна. Я багато років експериментувала та йшла до того раціону, який в мене є зараз. Вмикайте логіку і не бійтеся йти довго до своєї мети", – відзначила дієтологиня.
Від шкідливих продуктів потрібно відмовлятися поступово publish.com.ua
Отже, під час схуднення Усенко порадила відмовитися від таких продуктів, як:
соуси, сиропи, джеми;
хлібобулочні вироби з білої муки;
манна та кукурудзяна крупа, вівсянка швидкого приготування, білий рис шліфований;
вершки і сметана;
майонез;
морозиво, торт, шоколад менше 80% какао, цукерки;
солодкі газовані та кавові напої, соки (дозволяється іноді фреш);
ковбаса, сосиски, консерви в олії.
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