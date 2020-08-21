Які продукти не можна їсти під час схуднення: дієтологиня назвала список

Дієтологиня розповіла, які продукти не можна їсти під час схуднення. Фото: Factroom

Українська дієтологиня Ольга Усенко назвала список основних продуктів, які не можна їсти під час схуднення.

Перелік експертка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. За її словами, на правильне раціональне харчування потрібно переходити поступово, не варто відмовлятися одразу від усіх продуктів.

"Свідомість людини не може перебудуватися за день, але поступово змінити свій раціон і підхід до їжі можна. Я багато років експериментувала та йшла до того раціону, який в мене є зараз. Вмикайте логіку і не бійтеся йти довго до своєї мети", – відзначила дієтологиня.

Від шкідливих продуктів потрібно відмовлятися поступово publish.com.ua

Отже, під час схуднення Усенко порадила відмовитися від таких продуктів, як:

соуси, сиропи, джеми;

хлібобулочні вироби з білої муки;

манна та кукурудзяна крупа, вівсянка швидкого приготування, білий рис шліфований;

вершки і сметана;

майонез;

морозиво, торт, шоколад менше 80% какао, цукерки;

солодкі газовані та кавові напої, соки (дозволяється іноді фреш);

ковбаса, сосиски, консерви в олії.

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