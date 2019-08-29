Як утримати вагу після схуднення: розкрито секрет

Утримати вагу після схуднення цілком можливо, якщо дотримуватися певних правил і не накидатися на їжу.
Професійний дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова написала на своїй сторінці в Instagram топ-5 рекомендацій для тих, хто хоче тримати себе в формі.
Вибрати не дієту, а здорове харчування. За словами дієтолога, з контролем порцій і якості їжі дієти не працюють.
З'ясувати, через що збільшується вага. За словами Філіппової, потрібно відмовитися від цієї звички, тоді результат не змусить себе чекати.
Перебудувати харчування. "Складно на початку, так як ваші метаболічні шляхи вже адаптовані під певний стиль харчування і потрібен час, щоб це змінити. Саме тому на початку бувають і зриви, і часом тягне на шкідливе. І саме тому важливо повноцінно харчуватися, не "сидіти" на голодній дієті, щоб організм не відчував нутрітивного голоду", – пояснила вона.
Як утримати вагу після схуднення
Фото: Relrus.ru
Після цього згадати пункт 2, тобто уникати те, що згубно впливає на вагу. "А організм вам допоможе, мікробіом кишечника вже інший, організм вже перебудувався і шкідливої їжі йому не хочеться (якщо хочеться, значить пройшло недостатньо часу). Згадайте, коли довго не їж солодкого, то потім вже й не хочеться)", – пояснила дієтолог.
Свідомо вибирати їжу. Філіппова порадила задавати собі питання, для чого і що ми їмо, і чи дійсно хочеться це робити зараз.
Зовсім недавно був пост-дискусія про те що ж складніше схуднути або утримати вагу? Більшість вважає, що утримати. Дівчата, спасибі за ваші відповіді 🙌 Насправді, утримати вагу набагато легше, ніж худнути. ⠀ Пояснюю алгоритм як це працює: ⠀ 1. Ви вибираєте спочатку для схуднення НЕ дієту, а нормальне здорове харчування. З контролем порцій і якості їжі. Дієта не працює! Так як вона має властивість закінчуватися. ⠀ 2. Ви чітко повинні визначити для себе що саме робить вас товстої! І відмовитися від цієї звички! Це реально, повірте 🤗 ⠀ 3. Далі - найскладніше - перебудувати своє харчування. Складно на початку, так як ваші метаболічні шляхи вже адаптовані під певний стиль харчування і потрібен час, щоб це змінити. Саме тому на початку бувають і зриви, і часом тягне на вредненькое. І саме тому важливо повноцінно харчуватися, не "сидіти" на голодній дієті, щоб організм не відчував нутрітивного голод. ⠀ 4. Ви схудли! Ура! Тепер згадуємо пункт 2 - ЩО робило вас товстої і уникаємо (!) Цього! Саботувати може тільки мозок 🙌 працюйте з ним! А організм вам допоможе, мікробіом кишечника вже інший, організм вже перебудувався і шкідливої їжі йому не хочеться (якщо хочеться, значить пройшло недостатньо часу ще). Згадайте, коли довго не їж солодкого, то потім вже і не хочеться) ⠀ 5. Усвідомлений вибір їжі кожен день! Для чого ми їмо і навіщо. Ставте собі ці питання регулярно! А ще - "дійсно я хочу це зараз? ⠀ Бути стрункою і в своєму нормальному вазі - це не тільки про красу! Це інша якість життя ❤️ ⠀ # лорафіліппова # лорафіліппова_інфо # здоровоепохуденіе # нутриціолог # дієтологія # ппнедіета # зож
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Світлана Фус назвала марні дієти, на які не варто витрачати час.
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