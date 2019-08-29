Як утримати вагу після схуднення: розкрито секрет

Утримати вагу після схуднення цілком можливо, якщо дотримуватися певних правил і не накидатися на їжу.

Професійний дієтолог-нутриціолог Лора Філіппова написала на своїй сторінці в Instagram топ-5 рекомендацій для тих, хто хоче тримати себе в формі.

Вибрати не дієту, а здорове харчування. За словами дієтолога, з контролем порцій і якості їжі дієти не працюють.

З'ясувати, через що збільшується вага. За словами Філіппової, потрібно відмовитися від цієї звички, тоді результат не змусить себе чекати.

Перебудувати харчування. "Складно на початку, так як ваші метаболічні шляхи вже адаптовані під певний стиль харчування і потрібен час, щоб це змінити. Саме тому на початку бувають і зриви, і часом тягне на шкідливе. І саме тому важливо повноцінно харчуватися, не "сидіти" на голодній дієті, щоб організм не відчував нутрітивного голоду", – пояснила вона.

Як утримати вагу після схуднення Фото: Relrus.ru

Після цього згадати пункт 2, тобто уникати те, що згубно впливає на вагу. "А організм вам допоможе, мікробіом кишечника вже інший, організм вже перебудувався і шкідливої їжі йому не хочеться (якщо хочеться, значить пройшло недостатньо часу). Згадайте, коли довго не їж солодкого, то потім вже й не хочеться)", – пояснила дієтолог.

Свідомо вибирати їжу. Філіппова порадила задавати собі питання, для чого і що ми їмо, і чи дійсно хочеться це робити зараз.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Світлана Фус назвала марні дієти, на які не варто витрачати час.

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