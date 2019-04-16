Як не товстіти: розкрито секрет найстрункішої нації

Існує переконання, що француженки не товстіють, що пояснюється розміреним і уважним вживанням їжі.

Відомий дієтолог Альбіна Коміссарова в Instagram розкрила секрет найстрункішої нації, розповівши, як саме харчуються в найромантичнішій країні світу.

"Французи нікуди не поспішають. Їсти на ходу? Пардон! На обід потрібно виділяти не менше години, їсти спокійно, розмірено. Звичайно, чим повільніше і вдумливіше ми їмо, тим менше об'їдаємося", – розповіла дієтолог.

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У Франції не прийнято сидіти за столом із гаджетами, особливо в гостях, тому що це непристойно. За словами Коміссарової, люди за їжею спілкуються, таким чином, телефони не відволікають.

"Не перехоплюють щось шматочками. У французів є чіткий час прийомів їжі та на чай-каву з ласощами, як у нас не прийнято", – пояснила дієтолог.

Францужнкі Vogue UA

Французи приділяють сніданку менше уваги, ніж це прийнято за правилами здорового харчування. За словами Коміссарової, вона не підтримує такий підхід, хоча в такому випадку люди споживають менше калорій протягом дня.

"Багато овочів. Салат обов'язково супроводжує основний прийом їжі, візьміть собі на замітку. Велика кількість морепродуктів. Нам цю звичку перенести складніше, але включати рибу в раціон правильно", – додала вона.

Вода – як частина раціону. Коміссарова нагадала, що в Україні та на пострадянському просторі досі прийнято вважати, що їжу запивати шкідливо. Але пити воду потрібно.

Крім того, французи багато ходять пішки і бігають. Вони займаються доступним спортом і не витрачають гроші на спортзал.

"Насолоджуються їжею! Це важливо. Вони їдять і хліб з глютеном, і сир з лактозою, не придумують собі рамок, а значить, не зриваються, знають міру", – підсумувала дієтолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно дієтолог дала пам'ятку для тих, що худне, яка допомагає не зірватися з правильного харчування на вживання будь-яких шкідливих продуктів.

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