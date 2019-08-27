Як їсти все і не товстіти: дієтолог розкрила секрет

Багато охочих схуднути мріють їсти все й не товстіти, і це насправді можливо.
Відомий дієтолог Альбіна Комісарова на своїй сторінці в Instagram розкрила секрети і звички струнких людей, яким це вдається.
Зосередитися на їжі. За словами дієтолога, це дійсно допомагає, якщо прибрати гаджети і вимкнути серіал під час процесу поглинання їжі. У такий спосіб не пропускається відчуття насичення.
Харчуватися зосереджено
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Їсти те, що смачно і хочеться. "Я бачу, як дівчата їдять деякі продукти, тому що "корисно", наприклад, смузі-боул на 500 ккал, замість бутерброда, який хотілося на 250 ккал; демонізують продукти: цукор не можна, а шоколад на кокосовому нектарі можна. Їжте те, що любите, їжа має приносити задоволення", – наголосила Комісарова.
Їсти фрукти та ягоди. Дієтолог наголошує, що це відмінний замінник солодкого і випадкових перекусів.
Їсти фрукти і ягоди для схуднення
Фото: kaprizulka.mediasole.ru
Вести активний спосіб життя. За словами Комісарової, потрібно ходити сходами, гуляти ввечері, брати участь у марафонах і забігах.
Не рахувати калорії та БЖУ. Дієтолог наполягає, що потрібно їсти різноманітну їжу та контролювати порції методом тарілки.
Їсти стільки, скільки хочеться і не переїдати. Це, за словами фахівця, є головним секретом струнких людей. Вміти говорити собі слово "ні" – останній спосіб.
Я ЕМ ВСЕ І НЕ Толстого! Кожна з нас мріє сказати цю фразу. Чи є якісь секретні Звички, яким можна навчитися? ✅Сосредоточьтесь на їжі. Багато ігнорують цю раду, але прибрати гаджети і вимкнути телевізор під час їжі допомагає є повільніше і не пропустити відчуття насичення. ✅Ешьте те, що смачно і хочеться. Справа не в тому, щоб їсти одні тортики. Але я неодноразово бачу, як дівчата: 🔹сідят по написаному кимось меню і їдять те, що потрібно, а не що хочеться 🔹едят деякі продукти, тому що "корисно", наприклад, смузі-боул на 500 ккал, замість бутерброда, який хотілося на 250 ккал 🔹демонізіруют продукти: цукор не можна, а шоколад на кокосовому нектарі можна. Їжте те, що любите, їжа повинна приносити задоволення! ✅Ешьте фрукти! Чого, а фруктів боятися не треба (і бананів теж). Замість солодкого і випадкових перекусів - вибирайте улюблені фрукти і ягоди. ✅Ведіте активний спосіб життя. І справа не в спорті! Ходіть по сходах, гуляйте ввечері, беріть участь в спортивних марафонах і забігах - це цікаво! ✅Не вважайте калорії і БЖУ, якщо ви не професійний спортсмен або маєте потребу в спец дієті Ви бачили стройняшку "від природи", яка рахує калорії і ходить з вагами? Їжте різноманітно і контролюйте порції методом тарілки. ✅Но головний секрет - стрункі люди їдять тільки, коли голодні і не переїдають. На програмі ми вчимося розпізнавати почуття голоду і насичення за спеціальною шкалою, працюючи з щоденником. ✅Умейте говорити "ні" і відмовлятися від їжі. До речі, як грамотно це робити можу написати окремий пост. ❤️Продолженіе писати?
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