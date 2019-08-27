Як їсти все і не товстіти: дієтолог розкрила секрет

Багато охочих схуднути мріють їсти все й не товстіти, і це насправді можливо.

Відомий дієтолог Альбіна Комісарова на своїй сторінці в Instagram розкрила секрети і звички струнких людей, яким це вдається.

Зосередитися на їжі. За словами дієтолога, це дійсно допомагає, якщо прибрати гаджети і вимкнути серіал під час процесу поглинання їжі. У такий спосіб не пропускається відчуття насичення.

Харчуватися зосереджено pixabay

Їсти те, що смачно і хочеться. "Я бачу, як дівчата їдять деякі продукти, тому що "корисно", наприклад, смузі-боул на 500 ккал, замість бутерброда, який хотілося на 250 ккал; демонізують продукти: цукор не можна, а шоколад на кокосовому нектарі можна. Їжте те, що любите, їжа має приносити задоволення", – наголосила Комісарова.

Їсти фрукти та ягоди. Дієтолог наголошує, що це відмінний замінник солодкого і випадкових перекусів.

Їсти фрукти і ягоди для схуднення Фото: kaprizulka.mediasole.ru

Вести активний спосіб життя. За словами Комісарової, потрібно ходити сходами, гуляти ввечері, брати участь у марафонах і забігах.

Не рахувати калорії та БЖУ. Дієтолог наполягає, що потрібно їсти різноманітну їжу та контролювати порції методом тарілки.

Їсти стільки, скільки хочеться і не переїдати. Це, за словами фахівця, є головним секретом струнких людей. Вміти говорити собі слово "ні" – останній спосіб.

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