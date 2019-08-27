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Як їсти все і не товстіти: дієтолог розкрила секрет

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Багато охочих схуднути мріють їсти все й не товстіти, і це насправді можливо.

Відомий дієтолог Альбіна Комісарова на своїй сторінці в Instagram розкрила секрети і звички струнких людей, яким це вдається.

Зосередитися на їжі. За словами дієтолога, це дійсно допомагає, якщо прибрати гаджети і вимкнути серіал під час процесу поглинання їжі. У такий спосіб не пропускається відчуття насичення.

Харчуватися зосереджено

Харчуватися зосереджено

pixabay

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Їсти те, що смачно і хочеться. "Я бачу, як дівчата їдять деякі продукти, тому що "корисно", наприклад, смузі-боул на 500 ккал, замість бутерброда, який хотілося на 250 ккал; демонізують продукти: цукор не можна, а шоколад на кокосовому нектарі можна. Їжте те, що любите, їжа має приносити задоволення", – наголосила Комісарова.

Їсти фрукти та ягоди. Дієтолог наголошує, що це відмінний замінник солодкого і випадкових перекусів.

Їсти фрукти і ягоди для схуднення

Їсти фрукти і ягоди для схуднення

Фото: kaprizulka.mediasole.ru

Вести активний спосіб життя. За словами Комісарової, потрібно ходити сходами, гуляти ввечері, брати участь у марафонах і забігах.

Не рахувати калорії та БЖУ. Дієтолог наполягає, що потрібно їсти різноманітну їжу та контролювати порції методом тарілки.

Їсти стільки, скільки хочеться і не переїдати. Це, за словами фахівця, є головним секретом струнких людей. Вміти говорити собі слово "ні" – останній спосіб.

Я ЕМ ВСЕ І НЕ Толстого! Кожна з нас мріє сказати цю фразу. Чи є якісь секретні Звички, яким можна навчитися? ✅Сосредоточьтесь на їжі. Багато ігнорують цю раду, але прибрати гаджети і вимкнути телевізор під час їжі допомагає є повільніше і не пропустити відчуття насичення. ✅Ешьте те, що смачно і хочеться. Справа не в тому, щоб їсти одні тортики. Але я неодноразово бачу, як дівчата: 🔹сідят по написаному кимось меню і їдять те, що потрібно, а не що хочеться 🔹едят деякі продукти, тому що "корисно", наприклад, смузі-боул на 500 ккал, замість бутерброда, який хотілося на 250 ккал 🔹демонізіруют продукти: цукор не можна, а шоколад на кокосовому нектарі можна. Їжте те, що любите, їжа повинна приносити задоволення! ✅Ешьте фрукти! Чого, а фруктів боятися не треба (і бананів теж). Замість солодкого і випадкових перекусів - вибирайте улюблені фрукти і ягоди. ✅Ведіте активний спосіб життя. І справа не в спорті! Ходіть по сходах, гуляйте ввечері, беріть участь в спортивних марафонах і забігах - це цікаво! ✅Не вважайте калорії і БЖУ, якщо ви не професійний спортсмен або маєте потребу в спец дієті Ви бачили стройняшку "від природи", яка рахує калорії і ходить з вагами? Їжте різноманітно і контролюйте порції методом тарілки. ✅Но головний секрет - стрункі люди їдять тільки, коли голодні і не переїдають. На програмі ми вчимося розпізнавати почуття голоду і насичення за спеціальною шкалою, працюючи з щоденником. ✅Умейте говорити "ні" і відмовлятися від їжі. До речі, як грамотно це робити можу написати окремий пост. ❤️Продолженіе писати?

Публікація від Дієтолог, Альбіна Коміссарова (@doctor_komissarova)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розповіли, як прибрати зайвий жир із живота, який псує не тільки зовнішній вигляд, але і погано впливає на здоров'я.

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Особа
Албіна Коміссарова
Теги
харчування схуднення диета Фітнес
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