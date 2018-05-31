Як худнути швидко і безпечно: топ-5 ефективних рад на кожен день

Схуднення - одна з найбільш обговорюваних тем серед більшості сучасних жінок. У гонитві за фігурою своєї мрії дівчата найчастіше вдаються до дієт, які істотно обмежують наш раціон, завдають шкоди здоров'ю, але при цьому зайві кілограми все одно повертаються.

Багатьох турбує "вічне" питання: як швидко схуднути таким чином, щоб втрачена вага більше ніколи не повертався. Насправді відповідь дуже проста - варто просто дотримуватися деяких елементарних правил, пише Cosmopolitan.

Отже, видання виділило основних 5 порад для швидкого схуднення. Використовуючи їх кожен день, ви зможете максимально легко розпрощатися з ненависними кілограмами.

1. Їжте кожні 2,5-3 години невеликими порціями. Так, стандартна порція не повинна важити менше 100 грамів і більше 250 грамів. Останній прийом їжі - не пізніше ніж за 3-4 години до сну.

2. Вуглеводи можна і потрібно вживати до 16:00, але тільки "складні" (злаки, крупи тощо). Всі фрукти і сухофрукти варто їсти до 12:00-14: 00.

3. Після 16:00 - виключно білкова їжа: курка, риба, яловичина, сир, кальмари, креветки, білок від яйця. Все це не йде в жир, а розганяє обмін речовин.

4. Жири теж допомагають прискорити обмін речовин - жирів повинно бути не менше 25-35 грамів в день.

5. Не занижуйте кількість калорій. Для хорошої роботи обміну речовин потрібно з'їдати продуктів не менше ніж на 1000-1200 калорій у день.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дієтологи, біологи і онкологи склали список дієт, які несприятливо впливають на здоров'я людини, а іноді можуть призвести до фатальних наслідків.