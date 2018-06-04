Вчені назвали ефективний спосіб продовжити тривалість життя

Австралійські дослідники з'ясували спосіб, який допоможе продовжити життя і зміцнити здоров'я.

Вчені Сіднейського університету прийшли до висновку, що швидка ходьба ефективно продовжує життя. При цьому, вона значно корисніша для здоров'я, ніж повільні прогулянки, пише наукове видання на MedicalXpress.

Фахівці проаналізували дані, отримані в результаті обстежень більш, ніж 50 тисяч осіб в Англії і Шотландії, проведених в 1994-2008 роках. Учасники повідомляли, який темп - повільний, середній або швидкий, вони вважають за краще під час піших прогулянок, а дослідники в свою чергу скорегували показники для обліку таких чинників, як вік, стать, загальна фізична активність і індекс маси тіла.

Runnerclub.ru

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Виявилося, що середній темп ходьби знижував ризик передчасної смерті від будь-яких причин на 20% в порівнянні з повільними прогулянками. У тих, хто ходив швидко, ризик зменшувався на 24%. При середній і швидкій ходьбі ймовірність смерті від серцево-судинних захворювань знижувалася на 24% і 21% відповідно.

Позитивний ефект від прогулянок був більш виражений у людей похилого віку старше 60 років. Середній темп сприяв зниженню ризику летального результату від серцево-судинних захворювань на 46%, а швидкий - на 53%.

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