В Індії дівчина схудла на 21 кілограм без спортзалу: у чому секрет

Айсварія Пандіян з Індії схудла на 21 кг за допомогою інтервального голодування і тренувань вдома. The Times of India

Мешканка міста Ченнаї в Індії схудла на 21 кілограм протягом 10 місяців без відвідування спортзалу.

Так, 31-річна Айсварія Пандіян раніше важила 71 кілограм при зрості в 162 сантиметри. Свій секрет схуднення вона розкрила виданню The Times of India.

Як повідомляється, дівчина не раз намагалася худнути за допомогою дієт, але це негативно відбивалося на стані її здоров'я. А якось, після низьковуглеводної дієти, Айсварія потрапила до лікарні.

Результату їй вдалося домогтися лише тоді, коли дівчина вирішила спробувати інтервальне голодування. Цей спосіб схуднення передбачає чергування звичайних днів з пісними, у які потрібно їсти в кілька разів менше.

При цьому Айсварія контролювала баланс білків, жирів та вуглеводів у своєму раціоні і пила багато води.

Дотримуючись такої дієти, дівчина не ходила до спортзалу, але займалася вдома. Вона почала з прогулянок і підйому по сходах, а потім взялася за силові вправи і кардіотренування.

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