Це зашкодить: названо небезпечні помилки при схудненні

Переважна більшість людей, а саме 85%, після відпустки гарячково намагаються схуднути, але роблять це неправильно.
Професійний дієтолог, експерт по правильному харчуванню Катя Медушкіна на своїй сторінці в Instagram назвала поширені помилки та їх ефект.
схуднення
Самостийне схуднення за допомогою популярної дієти. За словами Медушкіної, швидкий результат дійсно може з'явиться. Однак також можливі проблеми зі здоров'ям, може погіршитися шкіра, волосся, настрій. А призведе це до повернення зайвих кілограмів.
Схуднення і харчування
pixabay
Зменшення порції та не їсти після 18:00. Дієтолог стверджує, що схуднення не принесе сильного стресу, проте висока ймовірність переїдання вночі.
Не їсти після шести
fitness-pro
Інтенсивні тренування без зміни раціону. М'язи дійсно стануть сильнішими, але на одних тренуваннях схуднути не вийде.
фітнес
pixabay
Голодування і строгі детокси. Медушкіна уточнила, що це дієвий метод для схуднення, але може спричинити проблеми зі здоров'ям. Наприклад, може з'явиться гормональний збій, неполадки з травною системою, а також це відіб'ється на психологічній рівновазі.
85% дівчат роблять це неправильно! 👇 ⠀ До кінця літа залишилося два тижні, так що потрібно вибирати: увійти в робочий сезон "людиною, якого повинно бути БАГАТО" або схуднути! ⠀ Більшість все ж вибере другий варіант, правда?) І ось тут 85% людей починають робити помилки (зберігай в 🔰, щоб більше їх не допускати): ⠀ 1. Худнуть самостійно за допомогою популярної дієти ➕ можливо отримати швидкий результат; ➖ проблеми зі здоров'ям, погіршується якість шкіри і волосся, плюс постійне відчуття голоду, жахливе настрій і повернення всіх зайвих кг в підсумку. ⠀ 2. Зменшують порції і не їдять після 18.00 ➕ схуднення не принесе сильного стресу; ➖ висока ймовірність "нічної обжерливості" через те, що лягаєш спати з почуттям голоду, якість тіла не поліпшується. ⠀ 3️. Починають інтенсивно тренуватися, але харчування не змінюють ➕ м'язи стануть сильнішими ➖ основа схуднення - це харчування, а на одних тренуваннях ви не схуднете, і м'язів не буде видно під шаром жиру)) ⠀ 4️. Голодують і довго використовують строгі детокс ➕ точно схуднете ➖ спосіб екстремальний, голодування може призвести до гормональних збоїв, збоїв в роботі травної системи і відбитися на психологічному рівновазі. ⠀ 5. Є ще варіант для тих, хто підходить до схуднення з умом😉 Мій онлайн-проект "Бікіні Бум", який стартує вже 18 серпня! ⠀ ✔️У тебе буде ГОТОВА ПРОГРАМА, що включає і тренування, і збалансоване меню, і підтримку від мене 💪 ⠀ За 4 тижні результат при дотриманні всіх моїх рекомендацій до -6 кг і -13 см в об'ёмах😘 ⠀ До речі, саме цей проект став лауреатом премії, що проводиться за підтримки Державної Думи і Міністерства спорту РФ в номінації "Кращий клубний проект в області любительського спорту" і премії "Здорове харчування". ⠀ Група майже набрана, дівчатка отримують меню на перший тиждень, але реєстрація ще триває, значить, ти ще встигаєш! 🤗 ⠀ Хочеш стати частиною команди "похудяшек"? Чекаю в директ або вотсап +7 (965) 458-29-05. ⠀ А який з перерахованих способів схуднення ти пробувала? Або розповідай свою історію - будь-який досвід важливий, будемо вчитися на помилках! ⠀ # БікініБум
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Ольга Усенко розповіла, чим небезпечні жорсткі дієти.
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