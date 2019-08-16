Це зашкодить: названо небезпечні помилки при схудненні

Переважна більшість людей, а саме 85%, після відпустки гарячково намагаються схуднути, але роблять це неправильно.

Професійний дієтолог, експерт по правильному харчуванню Катя Медушкіна на своїй сторінці в Instagram назвала поширені помилки та їх ефект.

схуднення pinterest

Самостийне схуднення за допомогою популярної дієти. За словами Медушкіної, швидкий результат дійсно може з'явиться. Однак також можливі проблеми зі здоров'ям, може погіршитися шкіра, волосся, настрій. А призведе це до повернення зайвих кілограмів.

Схуднення і харчування pixabay

Зменшення порції та не їсти після 18:00. Дієтолог стверджує, що схуднення не принесе сильного стресу, проте висока ймовірність переїдання вночі.

Не їсти після шести fitness-pro

Інтенсивні тренування без зміни раціону. М'язи дійсно стануть сильнішими, але на одних тренуваннях схуднути не вийде.

фітнес pixabay

Голодування і строгі детокси. Медушкіна уточнила, що це дієвий метод для схуднення, але може спричинити проблеми зі здоров'ям. Наприклад, може з'явиться гормональний збій, неполадки з травною системою, а також це відіб'ється на психологічній рівновазі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дієтолог Ольга Усенко розповіла, чим небезпечні жорсткі дієти.

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